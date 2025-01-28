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Сегодня, 13:45

НХЛ, расписание и результаты 29 января: «Рейнджерс» — «Каролина», «Калгари» — «Вашингтон» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

29 января, среда

03.00 (мск) «Баффало» — «Бостон»

03.00 «Монреаль» — «Виннипег»

03.00 «Рейнджерс» — «Каролина»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Чикаго»

03.30 «Айлендерс» — «Колорадо»

05.00 «Калгари» — «Вашингтон»

06.00 «Сиэтл» — «Анахайм»

06.00 «Вегас» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 50 31 19 66
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Сиэтл 51 22 29 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
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26.01
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30.01
31.01
1.02
2.02
28.01 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 4 : 2
28.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 2
28.01 03:30
Сент-Луис – Ванкувер
 2 : 5
28.01 05:30
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 2
28.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 2 : 1
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