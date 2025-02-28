НХЛ, результаты и видео голов 28 февраля: «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису», «Питтсбург» победил «Филадельфию» и другие матчи
28 февраля, пятница
«Бостон» — «Айлендерс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Романов — 4 (Пажо, Пулок), 16:11 — 0:1. Палмиери — 18 (Нельсон, Пелек), 24:21 — 0:2. Пастрняк — 31 (Уотерспун, Заха), 50:04 — 1:2.
Вратари: Суэймен — Сорокин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (15+11+13) — 20 (6+7+7).
Наши: Задоров (18.24/1/-1) — Романов (24.29/2/0), Цыплаков (10.38/1/-1).
28 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
«Каролина» — «Баффало» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Голы: Стаал — 11 (Мартинук), 6:09 — 1:0. Ахо — 21 (Рантанен), 7:57 — 2:0. Рантанен — 27 (бол., Свечников, Гостисбеер), 9:41 — 3:0. Так — 20 (бол.), 19:04 — 3:1. Холл — 10 (Рословик, Котканиеми), 35:52 — 4:1. Петерка — 18 (Маклеод, Куинн), 41:15 — 4:2. Джарвис — 23, 57:48 — 5:2.
Вратари: Кочетков — Луукконен (Раймер, 7:57).
Штраф: 11 — 9.
Броски: 36 (17+11+8) — 16 (4+5+7).
Наши: Орлов (20.08/1/-1), Свечников (19.05/2/0) — -.
28 февраля. Роли. Lenovo Center. 18444 зрителя.
«Детройт» — «Коламбус» — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Голы: Дебринкэт — 27 (Комфер), 20:27 — 1:0. ван Римсдайк — 13 (Кристиансен, Дженнер), 24:16 — 1:1. Керали — 5 (Оливье, Лабейт), 29:43 — 1:2. К. Джонсон — 20 (Фаббро, Дженнер), 32:08 — 1:3. ван Римсдайк — 14 (Дженнер, К. Джонсон), 35:01 — 1:4. Комфер — 8 (бол., Берггрен, Густафссон), 36:39 — 2:4. Марченко — 24 (п.в., Фантилли), 59:03 — 2:5.
Вратари: Тэлбот (56:28 — 59:03) — Тарасов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 30 (9+15+6).
Наши: Тарасенко (13.49/2/-1) — Воронков (17.40/0/0), Марченко (23.15/4/+1), Проворов (22.22/1/0).
28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Голы: Балинскис — 4 (Лунделл), 12:28 — 1:0. Кулак — 7 (Подколзин, Клингберг), 14:41 — 1:1. Лунделл — 14 (Экблад), 35:30 — 2:1. Драйзайтль — 44 (Клингберг), 37:30 — 2:2. Шмидт — 5 (Грир, Лунделл), 51:08 — 3:2. Верхэге — 16 (Райнхарт, Экблад), 53:51 — 4:2. Хаймэн — 20 (Макдэвид, Экхольм), 56:35 — 4:3.
Вратари: Бобровский — С. Скиннер.
Штраф: 9 — 17.
Броски: 36 (11+13+12) — 27 (7+10+10).
Наши: Куликов (14.38/0/+1) — Подколзин (8.37/2/+1).
28 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19456 зрителей.
«Монреаль» — Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Зеттерлунд — 16 (Смит, Веннберг), 3:56 — 0:1. Сузуки — 17 (Кофилд, Слафковски), 6:49 — 1:1. Штурм — 6 (Костин, Граф), 12:38 — 1:2. Сузуки — 18 (Хатсон, Штрабл), 19:04 — 2:2. Смит — 9 (Мухамадуллин, Веннберг), 37:21 — 2:3. Ньюхук — 11 (Лайне, Бек), 42:22 — 3:3. Кофилд — 28 (Сузуки, Монтембо), 63:21 — 4:3.
Вратари: Монтембо — Георгиев.
Штраф: 5 — 9.
Броски: 33 (13+6+12+2) — 26 (7+10+7+2).
Наши: — - Костин (7.30/0/0), Мухамадуллин (18.07/2/+2).
28 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Кучеров — 27 (бол., Гюнцель, Хедман), 19:15 — 1:0. Чернак — 3 (Хагель, Чирелли), 43:51 — 2:0. Хагель — 29 (п.в., Хедман), 57:10 — 3:0.
Вратари: Василевский — Вольф (57:03 — 57:10).
Штраф: 18 — 8.
Броски: 23 (7+8+8) — 27 (7+9+11).
Наши: Кучеров (16.48/4/0) — -.
28 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Броберг — 5 (Джозеф), 11:14 — 0:1. Дюбуа — 14 (Рэддиш, Макмайкл), 15:04 — 1:1. Броберг — 6 (Нейберс, Бучневич), 17:45 — 1:2. Макмайкл — 21 (Рой, Фрэнк), 36:55 — 2:2. Холлоуэй — 18 (Сутер, Шенн), 37:23 — 2:3. Парэйко — 14 (Бучневич, Томас), 37:58 — 2:4. Нейберс — 15 (п.в., Шенн, Факса), 58:05 — 2:5.
Вратари: Линдгрен (57:00 — 58:05) — Хофер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 18 (5+8+5) — 19 (8+7+4).
Наши: Овечкин (20.44/4/-4) — Бучневич (19.21/4/+2), Торопченко (12.51/1/0).
28 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Питтсбург» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (0:1, 3:3, 1:0, 1:0)
Голы: Кэйтс — 13 (Бринк, Замула), 2:00 — 0:1. Типпетт — 18 (Силер, Мичков), 21:44 — 0:2. Мичков — 18 (Типпетт, Ристолайнен), 27:24 — 0:3. Томасино — 9 (Малкин, Хейнен), 29:05 — 1:3. Карлссон — 7 (Кросби), 29:35 — 2:3. Мичков — 19 (бол., Кузьменко, Конекны), 31:05 — 2:4. Карлссон — 8 (Грызлик, Малкин), 38:17 — 3:4. Малкин — 11 (Бовилье, Грэйвс), 42:30 — 4:4. Малкин — 12 (Летанг, Карлссон), 61:03 — 5:4.
Вратари: Неделькович (Бломквист, 27:24) — Эрссон.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 25 (6+14+4+1) — 37 (8+14+14+1).
Наши: Малкин (18.44/3/+4) — Замула (18.44/0/0), Кузьменко (14.39/1/-1), Мичков (13.54/4/-1).
28 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16630 зрителей.
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Форсберг — 22 (Нюквист, О`Райлли), 4:26 — 1:0. Пионк — 9 (Купари, Иафалло), 11:05 — 1:1. Новак — 12 (бол., Бэррон, Евангелиста), 15:29 — 2:1.
Вратари: Сарос — Комри.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (14+6+10) — 24 (6+14+4).
Наши: Свечков (7.36/1/-1) — Наместников (15.35/1/0).
28 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
«Юта» — «Миннесота» — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы: Хэйтон — 16 (бол., Келлер, Сергачев), 3:59 — 1:0. Гюнтер — 22 (бол., Келлер, Хэйтон), 19:30 — 2:0. Годро — 12 (Хиностроза, Болди), 36:02 — 2:1. Дурзи — 1 (Доан, Мяяття), 37:50 — 3:1. Шмальц — 12 (Кули, Келлер), 43:47 — 4:1. Келлер — 22 (Шмальц, Сергачев), 49:30 — 5:1. Кули — 17 (Келлер, Шмальц), 55:01 — 6:1.
Вратари: Веймелка — Флери.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 31 (9+11+11) — 16 (6+8+2).
Наши: Сергачев (21.13/1/+2) — Тренин (14.59/0/-1), Хуснутдинов (14.32/1/-1).
28 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель.
«Анахайм» — «Ванкувер» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Майерс — 4 (О`Коннор, Гарлэнд), 3:17 — 0:1. Сутер — 15 (Майерс, Босер), 16:52 — 0:2. Ватрано — 18 (Строум, Терри), 25:27 — 1:2. Готье — 12 (Лундестрем), 29:09 — 2:2. Строум — 9 (Мактавиш, Терри), 38:41 — 3:2. Лакомб — 10 (Мактавиш), 55:46 — 4:2. Терри — 17 (п.в., Строум, Лундестрем), 57:54 — 5:2.
Вратари: Достал — Шилов (56:48 — 57:54).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (6+11+8) — 24 (8+11+5).
Наши: Минтюков (14.01/3/-2) — -.
28 февраля. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.
«Вегас» — «Чикаго» — 7:5 (5:1, 1:2, 1:2)
Голы: Колесар — 11 (Хауден), 1:06 — 1:0. Фолиньо — 12 (Власик, Терявяйнен), 6:58 — 1:1. Хэг — 4 (Хауден, Барбашев), 8:57 — 2:1. Барбашев — 17 (бол., Пьетранджело, Олофссон), 12:17 — 3:1. Гертл — 23 (бол., Айкел, Хэнифин), 16:54 — 4:1. Дорофеев — 24 (Гертл), 18:57 — 5:1. Дач — 2 (Назар, Бертуцци), 21:01 — 5:2. дель Мастро — 1 (Донато, Мерфи), 25:30 — 5:3. Колесар — 12 (Барбашев, Руа), 33:38 — 6:3. Михеев — 11 (Назар, Мерфи), 46:56 — 6:4. Курашев — 6 (Смит, Мерфи), 49:44 — 6:5. Барбашев — 18 (Хауден, Хэнифин), 55:45 — 7:5.
Вратари: Самсонов — Мразек (Содерблум, 20:00).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 33 (15+9+9) — 22 (8+8+6).
Наши: Барбашев (15.47/2/+3), Дорофеев (17.23/5/0) — Михеев (16.39/2/+2).
28 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18290 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|1
|2
|3
|4
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|2
|8
|Филадельфия
|3
|0
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|4
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|2
|1
|1
|2
|7
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|8
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Миннесота
|2
|2
|0
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Виннипег
|1
|0
|1
|1
|7
|Даллас
|2
|0
|2
|0
|8
|Чикаго
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|2
|Сан-Хосе
|2
|2
|0
|4
|3
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|4
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|5
|Сиэтл
|2
|1
|1
|2
|6
|Вегас
|2
|1
|1
|2
|7
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|8
|Калгари
|2
|0
|2
|0
|4.10
|02:00
|Филадельфия – Каролина
|2 : 3 ОТ
|4.10
|02:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Торонто – Оттава
|2 : 3
|4.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 1
|4.10
|02:00
|Коламбус – Юта
|1 : 4
|4.10
|02:00
|Питтсбург – Монреаль
|6 : 5 ОТ
|4.10
|02:00
|Баффало – Чикаго
|4 : 3
|4.10
|02:30
|Айлендерс – Нью-Джерси
|6 : 0
|4.10
|03:00
|Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|4.10
|03:00
|Миннесота – Бостон
|4 : 1
|4.10
|04:00
|Колорадо – Сент-Луис
|6 : 1
|4.10
|05:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 4 ОТ
|4.10
|05:00
|Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|4.10
|20:00
|Детройт – Виннипег
|- : -