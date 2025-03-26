НХЛ, результаты и видео голов 26 марта: «Виннипег» обыграл «Вашингтон», «Тампа» победила «Питтсбург» и другие матчи
26 марта, среда
«Баффало» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ткачак — 29 (бол., Батерсон, Козенс), 1:35 — 0:1. Куинн — 11 (Петерка, Маклеод), 18:31 — 1:1. Перрон — 7 (бол., Грейг, Жиру), 27:39 — 1:2. Бернард-Доккер — 2 (Козак, Кребс), 32:59 — 2:2. Томпсон — 35 (Бенсон, Далин), 41:23 — 3:2.
Вратари: Раймер — Форсберг (57:30).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 24 (11+7+6) — 32 (10+9+13).
Наши: — - Зуб (16.17/0/-1).
26 марта. Баффало. KeyBank Center. 13955 зрителей.
«Каролина» — «Нэшвилл» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Бантинг — 16 (бол., Беллоуз, Шей), 5:14 — 0:1. Евангелиста — 8 (Форсберг, Дель Гайзо), 24:01 — 0:2. Холл — 16 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 26:02 — 1:2. Евангелиста — 9 (Дель Гайзо, О`Райлли), 52:48 — 1:3.
Вратари: Кочетков (56:38) — Сарос.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 16 (7+2+7).
Наши: Орлов (19.23/1/-1) — Свечков (14.29/0/0).
26 марта. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чирелли — 25 (Пол, Макдона), 12:13 — 1:0. Макдона — 3 (Кучеров, Чернак), 13:30 — 2:0. Чирелли — 26 (Хагель, Мозер), 15:12 — 3:0. Пойнт — 35 (Гюнцель, Кучеров), 16:00 — 4:0. Кучеров — 31 (бол., Раддиш, Бьоркстранд), 35:31 — 5:0. Хагель — 33 (Пербикс, Лиллеберг), 39:19 — 6:0. Раст — 26 (Грызлик, Кросби), 54:15 — 6:1.
Вратари: Василевский — Джерри (Неделькович, 16:00).
Штраф: 4 — 18.
Броски: 27 (11+10+6) — 15 (4+4+7).
Наши: Кучеров (18.17/2/+2) — -.
26 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Торонто» — «Филадельфия» — 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Голы: Пелинг — 8 (Пеллетье, Аболс), 7:59 — 0:1. Таварес — 31 (В. Нюландер), 10:37 — 1:1. В. Нюландер — 39 (бол., Найз, Мэттьюс), 15:11 — 2:1. Макманн — 20 (Таварес, В. Нюландер), 21:45 — 3:1. Таварес — 32 (Марнер, Найз), 27:49 — 4:1. В. Нюландер — 40 (Таварес, Макманн), 31:55 — 5:1. Кампф — 5 (Ярнкрок, Лоренц), 35:08 — 6:1. Кутюрье — 12 (Драйсдейл, Мичков), 38:17 — 6:2. Доми — 7 (Маккейб), 51:32 — 7:2.
Вратари: Столарц — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (10+13+7) — 19 (3+8+8).
Наши: — - Замула (21.12/0/-3), Мичков (16.46/2/-2).
26 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18691 зритель.
«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Айкел — 24 (Стоун, Теодор), 6:23 — 0:1. Хауден — 20 (Хэнифин), 28:22 — 0:2. Юханссон — 8 (Зуккарелло), 41:42 — 1:2. Айкел — 25 (бол., Хэнифин, Карлссон), 54:57 — 1:3. Пирсон — 12 (п.в.), 56:57 — 1:4. Айкел — 26 (Стоун, Корчак), 57:28 — 1:5.
Вратари: Флери (56:43 — 56:57) — Хилл.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (4+10+10) — 38 (11+14+13).
Наши: Тренин (15.28/3/0) — Барбашев (15.56/0/+1), Дорофеев (15.16/6/0).
26 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17734 зрителя.
«Сент-Луис» — «Монреаль» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Кайру — 31 (Броберг, Холлоуэй), 18:07 — 1:0. Сузуки — 22 (Хатсон, Кофилд), 18:54 — 1:1. Холлоуэй — 24 (Броберг, Томас), 19:54 — 2:1. Томас — 19 (Броберг, Факса), 23:21 — 3:1. Тексье — 6 (Фаулер, Джозеф), 29:09 — 4:1. Броберг — 8 (Нейберс, Томас), 50:12 — 5:1. Болдюк — 15 (бол., Томас, Фаулер), 58:02 — 6:1.
Вратари: Биннингтон — Монтембо (Добеш, 50:12).
Штраф: 8 — 30.
Броски: 37 (14+12+11) — 25 (5+13+7).
Наши: Торопченко (13.08/1/0) — -.
26 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Демело), 6:50 — 1:0. Манджапане — 14 (Чикран), 19:20 — 1:1. Эпплтон — 9 (Нидеррайтер, Перфетти), 39:48 — 2:1. Овечкин — 36 (Протас), 56:00 — 2:2. Элерс — 24 (Самберг, Лаури), 61:28 — 3:2.
Вратари: Хеллибак — Томпсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (8+7+9+1) — 29 (6+12+11+0).
Наши: Наместников (15.00/0/0) — Овечкин (17.43/4/-1).
26 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.
«Калгари» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Клапка — 2 (Руни, Мироманов), 10:58 — 1:0. Шварц — 21 (бол., Маккэн, Бураковски), 30:25 — 1:1. Картье — 5 (Данн), 38:42 — 1:2. Кадри — 27 (бол., Юбердо, Фрост), 53:42 — 2:2. Андерссон — 10 (Коронато), 55:49 — 3:2. Эберле — 9 (Бенайерс, Шварц), 58:30 — 3:3. Кадри — 28 (Коронато), 63:58 — 4:3.
Вратари: Вольф — Даккорд.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 37 (9+10+14+4) — 29 (8+12+6+3).
Наши: Мироманов (12.33/0/+1) — -.
26 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
«Колорадо» — «Детройт» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Комфер — 9 (бол., Расмуссен, Тарасенко), 6:00 — 0:1. Макар — 27 (Тэйвз), 6:44 — 1:1. Ничушкин — 19 (Друэн, Маккиннон), 12:52 — 2:1. Тэйвз — 8 (бол., Нечас, Нельсон), 24:39 — 3:1. Маккиннон — 29 (бол., Друэн, Нечас), 48:34 — 4:1. Уотсон — 2 (Комфер, Эдвинссон), 56:53 — 4:2. О`Коннор — 8 (п.в., Тэйвз), 57:56 — 5:2.
Вратари: Блэквуд — Лайон (56:59 — 57:56).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (9+11+8) — 23 (8+8+7).
Наши: Ничушкин (20.39/2/+2) — Тарасенко (15.17/2/0).
26 марта. Денвер. Ball Arena.
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Д. Миллер — 18 (Лафренье, Шнайдер), 22:10 — 0:1. Фиала — 27 (бол., Кузьменко, Копитар), 30:54 — 1:1. Дано — 7 (бол., Мур, Фогеле), 37:48 — 2:1. Фиала — 28 (п.в.), 59:44 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Шестеркин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 33 (8+11+14) — 24 (2+14+8).
Наши: Гавриков (22.11/0/0), Кузьменко (17.43/0/0) — Панарин (20.52/3/-1).
26 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.
