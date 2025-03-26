Хоккей
26 марта, 08:15

НХЛ, результаты и видео голов 26 марта: «Виннипег» обыграл «Вашингтон», «Тампа» победила «Питтсбург» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ

26 марта, среда

«Баффало» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ткачак — 29 (бол., Батерсон, Козенс), 1:35 — 0:1. Куинн — 11 (Петерка, Маклеод), 18:31 — 1:1. Перрон — 7 (бол., Грейг, Жиру), 27:39 — 1:2. Бернард-Доккер — 2 (Козак, Кребс), 32:59 — 2:2. Томпсон — 35 (Бенсон, Далин), 41:23 — 3:2.
Вратари: Раймер — Форсберг (57:30).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 24 (11+7+6) — 32 (10+9+13).
Наши: — - Зуб (16.17/0/-1).
26 марта. Баффало. KeyBank Center. 13955 зрителей.

«Каролина» — «Нэшвилл» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Бантинг — 16 (бол., Беллоуз, Шей), 5:14 — 0:1. Евангелиста — 8 (Форсберг, Дель Гайзо), 24:01 — 0:2. Холл — 16 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 26:02 — 1:2. Евангелиста — 9 (Дель Гайзо, О`Райлли), 52:48 — 1:3.
Вратари: Кочетков (56:38) — Сарос.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (11+16+8) — 16 (7+2+7).
Наши: Орлов (19.23/1/-1) — Свечков (14.29/0/0).
26 марта. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.

«Тампа-Бэй» — «Питтсбург» — 6:1 (4:0, 2:0, 0:1)
Голы: Чирелли — 25 (Пол, Макдона), 12:13 — 1:0. Макдона — 3 (Кучеров, Чернак), 13:30 — 2:0. Чирелли — 26 (Хагель, Мозер), 15:12 — 3:0. Пойнт — 35 (Гюнцель, Кучеров), 16:00 — 4:0. Кучеров — 31 (бол., Раддиш, Бьоркстранд), 35:31 — 5:0. Хагель — 33 (Пербикс, Лиллеберг), 39:19 — 6:0. Раст — 26 (Грызлик, Кросби), 54:15 — 6:1.
Вратари: Василевский — Джерри (Неделькович, 16:00).
Штраф: 4 — 18.
Броски: 27 (11+10+6) — 15 (4+4+7).
Наши: Кучеров (18.17/2/+2) — -.
26 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Торонто» — «Филадельфия» — 7:2 (2:1, 4:1, 1:0)
Голы: Пелинг — 8 (Пеллетье, Аболс), 7:59 — 0:1. Таварес — 31 (В. Нюландер), 10:37 — 1:1. В. Нюландер — 39 (бол., Найз, Мэттьюс), 15:11 — 2:1. Макманн — 20 (Таварес, В. Нюландер), 21:45 — 3:1. Таварес — 32 (Марнер, Найз), 27:49 — 4:1. В. Нюландер — 40 (Таварес, Макманн), 31:55 — 5:1. Кампф — 5 (Ярнкрок, Лоренц), 35:08 — 6:1. Кутюрье — 12 (Драйсдейл, Мичков), 38:17 — 6:2. Доми — 7 (Маккейб), 51:32 — 7:2.
Вратари: Столарц — Эрссон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (10+13+7) — 19 (3+8+8).
Наши: — - Замула (21.12/0/-3), Мичков (16.46/2/-2).
26 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 18691 зритель.

«Миннесота» — «Вегас» — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Айкел — 24 (Стоун, Теодор), 6:23 — 0:1. Хауден — 20 (Хэнифин), 28:22 — 0:2. Юханссон — 8 (Зуккарелло), 41:42 — 1:2. Айкел — 25 (бол., Хэнифин, Карлссон), 54:57 — 1:3. Пирсон — 12 (п.в.), 56:57 — 1:4. Айкел — 26 (Стоун, Корчак), 57:28 — 1:5.
Вратари: Флери (56:43 — 56:57) — Хилл.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (4+10+10) — 38 (11+14+13).
Наши: Тренин (15.28/3/0) — Барбашев (15.56/0/+1), Дорофеев (15.16/6/0).
26 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17734 зрителя.

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Голы: Кайру — 31 (Броберг, Холлоуэй), 18:07 — 1:0. Сузуки — 22 (Хатсон, Кофилд), 18:54 — 1:1. Холлоуэй — 24 (Броберг, Томас), 19:54 — 2:1. Томас — 19 (Броберг, Факса), 23:21 — 3:1. Тексье — 6 (Фаулер, Джозеф), 29:09 — 4:1. Броберг — 8 (Нейберс, Томас), 50:12 — 5:1. Болдюк — 15 (бол., Томас, Фаулер), 58:02 — 6:1.
Вратари: Биннингтон — Монтембо (Добеш, 50:12).
Штраф: 8 — 30.
Броски: 37 (14+12+11) — 25 (5+13+7).
Наши: Торопченко (13.08/1/0) — -.
26 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Виннипег» — «Вашингтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Моррисси — 12 (Шайфли, Демело), 6:50 — 1:0. Манджапане — 14 (Чикран), 19:20 — 1:1. Эпплтон — 9 (Нидеррайтер, Перфетти), 39:48 — 2:1. Овечкин — 36 (Протас), 56:00 — 2:2. Элерс — 24 (Самберг, Лаури), 61:28 — 3:2.
Вратари: Хеллибак — Томпсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (8+7+9+1) — 29 (6+12+11+0).
Наши: Наместников (15.00/0/0) — Овечкин (17.43/4/-1).
26 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

«Калгари» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)
Голы: Клапка — 2 (Руни, Мироманов), 10:58 — 1:0. Шварц — 21 (бол., Маккэн, Бураковски), 30:25 — 1:1. Картье — 5 (Данн), 38:42 — 1:2. Кадри — 27 (бол., Юбердо, Фрост), 53:42 — 2:2. Андерссон — 10 (Коронато), 55:49 — 3:2. Эберле — 9 (Бенайерс, Шварц), 58:30 — 3:3. Кадри — 28 (Коронато), 63:58 — 4:3.
Вратари: Вольф — Даккорд.
Штраф: 15 — 13.
Броски: 37 (9+10+14+4) — 29 (8+12+6+3).
Наши: Мироманов (12.33/0/+1) — -.
26 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Колорадо» — «Детройт» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Комфер — 9 (бол., Расмуссен, Тарасенко), 6:00 — 0:1. Макар — 27 (Тэйвз), 6:44 — 1:1. Ничушкин — 19 (Друэн, Маккиннон), 12:52 — 2:1. Тэйвз — 8 (бол., Нечас, Нельсон), 24:39 — 3:1. Маккиннон — 29 (бол., Друэн, Нечас), 48:34 — 4:1. Уотсон — 2 (Комфер, Эдвинссон), 56:53 — 4:2. О`Коннор — 8 (п.в., Тэйвз), 57:56 — 5:2.
Вратари: Блэквуд — Лайон (56:59 — 57:56).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (9+11+8) — 23 (8+8+7).
Наши: Ничушкин (20.39/2/+2) — Тарасенко (15.17/2/0).
26 марта. Денвер. Ball Arena.

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Д. Миллер — 18 (Лафренье, Шнайдер), 22:10 — 0:1. Фиала — 27 (бол., Кузьменко, Копитар), 30:54 — 1:1. Дано — 7 (бол., Мур, Фогеле), 37:48 — 2:1. Фиала — 28 (п.в.), 59:44 — 3:1.
Вратари: Кемпер — Шестеркин.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 33 (8+11+14) — 24 (2+14+8).
Наши: Гавриков (22.11/0/0), Кузьменко (17.43/0/0) — Панарин (20.52/3/-1).
26 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • blue-white!

    Классно было бы, побей Саша в жтом сезоне рекорд Грецки и победи на последок в кубке Стенли...

    26.03.2025

  • Тор-1

    Пораньше встать не мог?)

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Обычно когда отстают, то прибавляют.Но получается не всегда.Во втором играли определенно лучше(Виннипега),пусть и пропустили.Первый тоже нормально.Три периода тяжело играть.Поэтому просто (как вариант\предположение) сил не хватило.

    26.03.2025

  • maxcds

    НЙР, ну елки-палки ((

    26.03.2025

  • maxcds

    гнилые пустоты фифЫ должен был тебе лайк поставить за такой пост, а он все равно дизит)

    26.03.2025

  • Apei

    какой раз сравеивает счет, уверен, что г далеко позади

    26.03.2025

  • Irzhi Korn

    большинства нет от слова совсем... увы

    26.03.2025

  • SIZ170

    Саня будущей *Везине* воткнул)))

    26.03.2025

  • Елисей Петров

    Из достоверных источников стало известно, что Хеллибаку приказали пропустить от Овечкина, иначе Везину не дадут))).

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Магия трёх 888 пробита - дальше будет легче

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    в тихом Илерсе...

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Сохранили 1 место в борьбе за Президентский) тоже хорошо. но надо уметь побеждать в таких случаях.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Ну да ладно. Гол есть и первое в общей тоже!:metal:

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Эх Чикранчик .(( Ну ничего.Достойно играли против сильной команды .Болельщикам всего хорошего .

    26.03.2025

  • Neil

    Х ворота потерял

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    не проиграли в основное. тут уже овер)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    фу ты, как Эллерса упустили?? На смене поймали... 2-3 Опять в овере поражение. Хотя первые 2 минуты играли в зоне пегов.

    26.03.2025

  • Neil

    Наши там увлеклись бросками и сменой...

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Опа

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин, опять проигрываем им в ОТ(

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    А ведь Хелли криво переместился и неуклюже пытался отбить бросок Ови))

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Каркас((

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    Договорняк же...

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    За малым:)

    26.03.2025

  • Neil

    кто бы)

    26.03.2025

  • Neil

    Ну считай повтор прошлой. Осталось только добить врага.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Сейчас проиграют. Все когда-то в первый раз.

    26.03.2025

  • Neil

    Боже, какая концовка.. Я говорил, я был уверен!

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Овер

    26.03.2025

  • Скиталец

    889. ОТ.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Джетс ни разу в сезоне не проиграли в основное, ведя в счете

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Овертайм походу.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Сейчас еще и победу вырвем!:cold_face:

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Открыл бутылку

    26.03.2025

  • Neil

    Это Вашингтон Кэпиталз!!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Гол не просто основному вратарю, нев пустые, не в большинстве, а самому Хеликобактеру везиноносному

    26.03.2025

  • Скиталец

    6 еще до великого Рима!))

    26.03.2025

  • mikha1

    Классика, черт возьми!! В прошлой встрече Овечкин тоже сравнял счет в 3м периоде. Но овер мы проиграли. Надо еще раз в основное забить.

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Я видел это

    26.03.2025

  • Owck

    889

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    УРа!!!!!!!!!!!

    26.03.2025

  • Скиталец

    Из офффисса!!!!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    ну ты даешь!

    26.03.2025

  • Скиталец

    Леха, ну че опять сработало!:sunglasses:

    26.03.2025

  • Neil

    Я щас кончу здесь всё!!!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Все тут сказали, что Ови забьет. Некоторые уточнили, что в третьем. :)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    ОВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ДААААААААААААААААА 2-2. Получите!!!!!!! Гроза пустых ворот, это спешал фо Ю:rofl:

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Какая легенда!

    26.03.2025

  • Neil

    Генниииийййй

    26.03.2025

  • Скиталец

    Ееееееее)))

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Стадик замолк)))

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    На нах!!! Пусть и грубо.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Ддддаааа!!!

    26.03.2025

  • Neil

    Ну нет фига себе они бьются...

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Ови!!!

    26.03.2025

  • Скиталец

    Надо побить Пегов:joy:

    26.03.2025

  • mikha1

    Виннипег умеет сушить не хуже кэпс. Всё медленно идет к счету 1-3((

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Где Супермэн? :man_superhero:

    26.03.2025

  • Neil

    Форчекинг как у пантер плейофных прошлого сезона...

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Вашики устали - бить рекорд

    26.03.2025

  • Алексей Х

    5 минут. Карбери, возьми таймаут. Нужен штурм.

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Джапане оживился

    26.03.2025

  • Neil

    а должно было быть наоборот(

    26.03.2025

  • Скиталец

    Да ну нннах, игра токма в зоне столичных.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Ощущение ,что силы у команды заканчиваются .

    26.03.2025

  • Neil

    Надо же, их и на третий хватило! Во черти.

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Драться - всем

    26.03.2025

  • mikha1

    Баффало, Блюз и лавины дают шанс Рейнджерс.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    В плане владения у Кэпс худший период.Надо добавлять.

    26.03.2025

  • Neil

    Не туда энергию тратят ребята. Хотя может это им поможет.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Кокда-то Трэшерз даже с Кови был полный трэш))

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Саня, хватит рекорд тянуть за усы - бей в глаз

    26.03.2025

  • Скиталец

    Че творится?) Бомбежка Томпсона была, эй парни 540 сек осталось, а ну ка воспряли))

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    хотя бы по-прежнему -1

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    И проигрываем.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Пора насесть на Атланту!!

    26.03.2025

  • Neil

    Уже не первый раз в игре они огонь создают на пятаке. У нас раз только было(

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Отскакиваем пока

    26.03.2025

  • Neil

    Отлично.

    26.03.2025

  • Neil

    Протас! Давай!

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Второй шанс для Тома и Про. Вперед, парни!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Трэш какой-то)

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Только включился - и на тебе

    26.03.2025

  • Скиталец

    У Атлантаз РР, наоборот бы)

    26.03.2025

  • Neil

    Он не специально! Чё ты свистишь?!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    редиска он

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Блин удаление

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Радиш удалился..

    26.03.2025

  • Neil

    Тьфу ты

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Плотно пегги играют.

    26.03.2025

  • Neil

    я был на той игре, они меня ещё впечатлили. Подробностей не помню

    26.03.2025

  • Скиталец

    Валезоним)

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    еле Овер заработали с -2 в третьем

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    Бутылка ждёт - шайбы

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Да.А надо бы наоборот.

    26.03.2025

  • Neil

    Вот Строуму характера не хватает, мне так кажется.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Джетс насели…

    26.03.2025

  • Neil

    тут уже не рекордов. Тут принципиальное дело.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Так, устраиваемся поудобней и ждетий третий сет)) и ожидаем дабл от Великого!)

    26.03.2025

  • Neil

    В первой встрече Овер и они вырвали, кхм..

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Оттава неожиданно уступила Баффале...во дела

    26.03.2025

  • Скиталец

    Так энергия позволяла!)) Вообще было нормик))

    26.03.2025

  • Neil

    да не, это жёстко.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Раньше спал по 4-5 часов в сутки, хватало. Сейчас мало, хотя мне еще полтоса нет. Видимо нагоняю за те годы)) Лет 15 просыпался без будилы и зыкал матчи НХЛ по утрам и шел на работку. А сейчас еле просыпаюсь.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    разгоняет стаи туч

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Третий сезон подряд Куча со 100 очками! Могуч)

    26.03.2025

  • Neil

    да там не в воротчике дело..

    26.03.2025

  • Neil

    Да по классике, добавляем ногами, создаём трафик, от синей фигачим, на пятаке пожёстче дорабатываем.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Куч 101, Мак 106 так получше. Верю! Надо вырвать Арту и Харту впридачу на флажке.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Наливай..)) чай.

    26.03.2025

  • Neil

    звучит солидно)

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Надо что-то эдакое придумывать

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Тампа была бы не Тампой)) ленивые жирные коты. Лишить Васю сухаря, и самим докатать матч - традиция.

    26.03.2025

  • Скиталец

    Никите, надо бы еще пару очей. У пингвинз воротчтки такое себе каэш. Васю, сухаря лишили.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    О! Скиталец с нами) Помню, принес он нам удачу давеча. Ждем и сейчас)

    26.03.2025

  • Neil

    В третьем периоде я уверен)

    26.03.2025

  • Скиталец

    Всем доброго!:hand_splayed:?

    26.03.2025

  • Скиталец

    Дрон, офигел)) две восьмерки напялил и возомнил себя…:joy:

    26.03.2025

  • Грег Хаус

    А Саня играет? Всем привет

    26.03.2025

  • Neil

    Только хотел написать, что классно мы меньшинстве, опасны даже. Только левый борт беспокоил, броски были не раз.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    значит, в воротах дело

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Лучше играли весь период, но получили в конце(

    26.03.2025

  • Apei

    валерим

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Пропустили за 10 секунд до конца 2 сета. При этом атака сходу...Что же, злее будут в третьем)

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    В раздевалку.Некстати.Эплтон хорошо бросил.

    26.03.2025

  • mikha1

    Почти копия броска Манджи, и в те же ворота((

    26.03.2025

  • Елисей Петров

    Ну ешкин кот, ответка за первый период...

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    за 10 секунд...

    26.03.2025

  • mikha1

    В меньшинстве у кэпс шансов забить было больше, чем в большинстве.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Без Валеры нет побед.)Не ново.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Кто спрашивал про украденный сухарь у Тампы?(( Раст, редиска

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Валера в огне!! 2-1, дубль

    26.03.2025

  • mikha1

    У Ничушкина дубль, 20 гол в сезоне!!

    26.03.2025

  • Neil

    внатуре)

    26.03.2025

  • Neil

    даже интересно их посмотреть в ПП.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Опа. Шанс для Про и Томми!))

    26.03.2025

  • Apei

    почему?

    26.03.2025

  • Neil

    факт. Но всё равно это не серьёзно.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    В меньшинстве теперь Кэпс.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Держаться.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Всяко лучше чем первое.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Были моменты. Совсем рядом. Но витает дух Яклича...не отпускает:rofl:

    26.03.2025

  • Neil

    Ну примитивненько всё.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Пошли шансы у Ови

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Том явил чудеса выдержки:)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Томми заработал большинство. Чую, щас сработает!

    26.03.2025

  • Neil

    я думал обоюдное

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Вновь большинство ..

    26.03.2025

  • Neil

    Вобщем если первый был ураганный, то второй шахматный. Ну, а в третьем мы их и прихлопнем.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Пора

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    Кажется, блюзы фавориты за право порубиться с винни...

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Валера забил! Опять у него серия). Но главное, чтобы весь ПО сыграл...Ну, вы меня поняли)

    26.03.2025

  • Neil

    Ведут они по опасным гляжу.

    26.03.2025

  • Neil

    А вообще Намест опасен, хоть посмотрел на него.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Думаю, так и будет)

    26.03.2025

  • mikha1

    Думаю, в плей-офф не надо Овечкина выпускать в большинстве на все 2 минуты. Соперники держат Ови, а тут раз и нету его. Растерянность, паника...а мы тем временем забиваем))

    26.03.2025

  • Neil

    я в последнее время подостыл к теннису.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Как в последнее время, большинство ни о чем.

    26.03.2025

  • Neil

    Искали канеш ребята, но пасы не прошли.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Опять нулевое паверплей...

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    надо было кому-то ответить. больше шансов в равных составах( ну вот в конце только затолкнуть пытались

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    А Махач О?лдржих давно закончил)) И Маховлич тоже))

    26.03.2025

  • KlimA

    в топ-20 входит

    26.03.2025

  • Neil

    Я встал!)))

    26.03.2025

  • mikha1

    Пора уже в большинстве забить. 8 матчей не забиваем!

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Все затаили дыхание!! Внимание:rofl:

    26.03.2025

  • Neil

    Ну всё, шансец))!

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчика завалили.Большинство.

    26.03.2025

  • Neil

    Бей гада!

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Вязкий плотный какей..Лидеры, как-никак. Голов мало будет, к сожалению.

    26.03.2025

  • Neil

    Эплтон, блатная фамилия)

    26.03.2025

  • Neil

    не знаю такого.

    26.03.2025

  • Neil

    это от скорости)

    26.03.2025

  • KlimA

    Да не.. Томаша Махача.. теннисиста..

    26.03.2025

  • Neil

    А Протаса завалили однако, шок.

    26.03.2025

  • KlimA

    Мёда черти обожрались..

    26.03.2025

  • Neil

    кого, Махачева?)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Виннипухи какие-то не устойчивые, падают постоянно))

    26.03.2025

  • KlimA

    Я его а Майами на Мастерсе видел..))

    26.03.2025

  • Neil

    Только один вопрос к игре. Махач будет?!

    26.03.2025

  • Алексей Х

    тьфу на вас)

    26.03.2025

  • Neil

    У них скорость, а мы умнее.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Штанг. Поняли, как играть против Х

    26.03.2025

  • Neil

    факт

    26.03.2025

  • maxcds

    Так-с. Кто сегодня украдет у Васи сухарь?

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    а глаза у Ови горят...

    26.03.2025

  • KlimA

    Чё винипухи лютуют?

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    ну, посмотрим, что дальше)

    26.03.2025

  • maxcds

    уж насколько я строг (считаю все везины Хеля дутыми), но тут не прикопаться.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    я отмечаю, что соперник не совсем в форме

    26.03.2025

  • Neil

    Он 3й пер. ждёт. Щас нереально.

    26.03.2025

  • KlimA

    Фигасе пингвинов нараскоряку поставили.. совсемони плохие стали..

    26.03.2025

  • Neil

    Вообще после гола и Винни немного самоудовлетворились, но и столичные прибавили, ибо не гоже! Ну и Томпсон , отлично отработал.

    26.03.2025

  • KlimA

    Доброго утра всем! Я проснулся. Александр можешь забивать.

    26.03.2025

  • maxcds

    Ничоси ты строг к соотечественникам

    26.03.2025

  • VeryOldLazy

    у хутсона тоже...

    26.03.2025

  • Neil

    да не, он просто сместился влево, а тут такой бросок...

    26.03.2025

  • Apei

    избиение пингвинов. к ПО тонус набирают

    26.03.2025

  • Neil

    Не, ну какой гол. Я этому переводу даже сначала не рад был, с центра бросай, выбирай точку! А Манджи так шмякнул в дальний угол, на загляденье. Просто вау.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Хелли ошибся при голе Мэнджи, кстати. Слишком выкатился, потерял ворота. Хехе

    26.03.2025

  • Елисей Петров

    Куч забил, надо бы ещё!

    26.03.2025

  • mikha1

    Холлоуэй выбил 60 очков!! Стимул для команд делать оффер-шиты))

    26.03.2025

  • Алексей Х

    У Мичкова пас. но там уже сет сыграли, 2-6))

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    примем любое

    26.03.2025

  • Neil

    ну не обязательно теперь. В любой момент сегодня будет достойно.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    мочить пингвинов! :)

    26.03.2025

  • mikha1

    Ну что, хитрожо..ый Манджи что-то знал и планировал!!)) 1-1 у нас после 1го периода. Лучше, чем в домашней встрече.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Куча с голешником! Даешь дубль)

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    теперь нужен гол от #8

    26.03.2025

  • Neil

    Ухххх, кофейку.

    26.03.2025

  • Neil

    Нормально, мы в игре! Веселей!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    гол в 3-м матче подряд у #88

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Важный гол.

    26.03.2025

  • Neil

    Вот это ответ профи!

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    из штрафного бокса в раздевалочку)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Получите в раздевалочку! Манжапане с передачи Чикранчика), 1-1

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    теперь поняли план

    26.03.2025

  • Neil

    КРАСОТА!!

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Есть!!!Какой молодец.

    26.03.2025

  • mikha1

    Куч забил и догнал Драйза по очкам!!! 1+2 сегодня

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    так вот какой был замысел! :joy::joy:

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Мэнджи забил!!!

    26.03.2025

  • Neil

    не сдержался

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    теперь 4-на-4

    26.03.2025

  • Neil

    Собака. Пусть пиво попёт на скамейке.

    26.03.2025

  • Neil

    4 ему..!

    26.03.2025

  • mikha1

    Вот совсем ни к месту. С другой стороны может у кэпс в 4 на 4 получится лучше, чем в большинстве.

    26.03.2025

  • mikha1

    Не будет. Он же сам сказал, что без продления. Ну разве что РФ накроют гигантским куполом, как в известном произведении))

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Мэнджи, ну зачем?..

    26.03.2025

  • Neil

    Ух Наместников. Но Х Логан!

    26.03.2025

  • Neil

    Этот Вини сравнивать не стоит)

    26.03.2025

  • mikha1

    Пенсильванцев сегодня прям жалко. В обоих матчах.

    26.03.2025

  • Neil

    Мак.

    26.03.2025

  • Neil

    Думаешь на год- два проллнгации не будет? Саша мне кажется сам домой в Динамо если только.

    26.03.2025

  • mikha1

    Надежда есть. Франшиза Атланты-Виннипега одна из любимых у Сани.

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Пока вообще не заметен.Да и остальные тоже.

    26.03.2025

  • mikha1

    Сезон потерпим, а там Ови заканчивает, а это +9,5 млн.

    26.03.2025

  • Neil

    тяжко будет. Если в третьем тока)

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Сегодня без гола никак. Так вижу.

    26.03.2025

  • Neil

    Нашему менеджменту доверяю! Просчитали.

    26.03.2025

  • mikha1

    Оказалось, что Тейлор Холл еще умеет играть в хоккей!! После периода адаптации у него 9 (6+3) очков в 7 последних матчах, включая сегодняшний.

    26.03.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Чикранчик сегодня должен проставиться капитану, считаю))

    26.03.2025

  • mikha1

    Ясно, законы рынка. Хотя по мне красная цена 7-7,5 млн.

    26.03.2025

  • Neil

    Атцу тяжеловато канеш с такими бешеными.

    26.03.2025

  • mikha1

    Нюландер выбил 40! Неужели хочет Брайза догнать пока он лечится?)) У него и Тавареса уже по дублю сегодня, их тройка хороша в последних матчах.

    26.03.2025

  • Neil

    дороговат канеш оказался. Но такие цены сейчас.

    26.03.2025

  • Apei

    думаешь, он хуже Кросби?

    26.03.2025

  • Neil

    да лан, два отличных момента и вообще хоккей хороший!

    26.03.2025

  • N.A.F.1974

    Как в танке.Полторы возможности :)

    26.03.2025

  • mikha1

    Доброе утро всем. Что, опять нам Моррисси забил(( Начало не очень.. И не переплатили ли мы за Чикрана?

    26.03.2025

  • Neil

    всё отлично!

    26.03.2025

  • Елисей Петров

    Всем доброго утра! Ну что тут, пока все глухо?))).

    26.03.2025

  • maxcds

    Бернард-Доккер:rage: Должен был стать троянским, вместо этого 2-2.

    26.03.2025

  • Neil

    Хорошо мы ща добавили.

    26.03.2025

  • maxcds

    Перронка - молодец. Вовремя поправился и делает то, что от него ждал.

    26.03.2025

  • maxcds

    Это хорошо, а то бы могли филонить на 0-0, 1-1.

    26.03.2025

  • Neil

    Канадская стратегия, сразу же задавить)

    26.03.2025

  • Neil

    видимо

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    рикошет

    26.03.2025

  • maxcds

    Ну так почему бы не отметить кражи Томпсона и Чикранчика? Да и Дюбыч, Рой с Клещом не провальные трейды. И опять же рисковые, если говорим про изначального когда-то коламбусца.

    26.03.2025

  • Apei

    битва за кубок президента

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    шахматный матч

    26.03.2025

  • Neil

    Всё таки Джетс быстрее.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин. Морисси

    26.03.2025

  • Neil

    Ну шампанским празднуют что-то обычно. А это знак уважения.

    26.03.2025

  • Neil

    И только 4 броска дошло ворот за шесть минут , даже странно)

    26.03.2025

  • maxcds

    Шампанского же. Согласно известному выражению)

    26.03.2025

  • Neil

    Мак не переиграл?! Удивительно

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Хелли в деле(

    26.03.2025

  • Neil

    да менеджменту столичных можно только руки жать т далее бутылку красного поставить хорошего.

    26.03.2025

  • maxcds

    Рисковые ребятки. С Чикранчиком сначала рискнули, а сейчас прям ва-банк пошли.

    26.03.2025

  • Neil

    постараемся

    26.03.2025

  • maxcds

    Привет. Ну что, кепс? Завалите крепкого бычка?

    26.03.2025

  • Neil

    Лучше бы Линд играл.

    26.03.2025

  • Neil

    Хорошо спела. Ух, давно хоккей не смотрел. Лучшие американцы и лучшие канадцы. Сейчас это особенный стимул.

    26.03.2025

  • Neil

    Фига там Тампа в первом же пингвинов вынесла.

    26.03.2025

  • Andrew_BD

    Карбз ничего не сказал про вратаря на сегодняшний матч. На НХЛ пишут, что ЛТ, но там часто левые абсолютно прогнозы. Но вот что меня серьезно расстроило, это жуткий тремор руки у Воугла… И какие-то гримасы и жесты не совсем понятные пошли в паре последних интервью. Как бы не Паркинсон или чего хуже.

    25.03.2025

  • Neil

    Братва, я с вами!

    25.03.2025

  • Andrew_BD

    В строю! Джет лаг еще есть, усталость никуда не денешь, но планирую быть! Надо побеждать!

    25.03.2025

