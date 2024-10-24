НХЛ, расписание и результаты 25 октября: «Рейнджерс» — «Флорида», «Тампа-Бэй» — «Миннесота» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ
25 октября, пятница
02.00 (мск) «Бостон» — «Даллас»
02.00 «Детройт» — «Нью-Джерси»
02.00 «Рейнджерс» — «Флорида»
02.00 «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
02.00 «Торонто» — «Сент-Луис»
04.00 «Калгари» — «Каролина»
04.00 «Юта» — «Колорадо»
05.00 «Сиэтл» — «Виннипег»
05.30 «Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|4
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|5
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
|24.10
|02:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|6 : 3
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