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Сегодня, 11:30

НХЛ, расписание и результаты 25 и 26 января: «Ванкувер» — «Вашингтон», «Детройт» — «Тампа» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин с партнерами по «Вашингтону».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

25 января, суббота

21.00 мск. «Бостон» — «Колорадо»

26 января, воскресенье

00.00. «Эдмонтон» — «Баффало»

00.00. «Сиэтл» — «Питтсбург»

03.00. «Коламбус» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»

03.00. «Миннесота» — «Калгари»

03.00. «Монреаль» — «Нью-Джерси»

03.00. «Оттава» — «Торонто»

03.00. «Сент-Луис» — «Даллас»

03.30. «Айлендерс» — «Каролина»

06.00. «Анахайм» — «Нэшвилл»

06.00. «Сан-Хосе» — «Флорида»

06.00. «Ванкувер» — «Вашингтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
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Третьяк считает, что Кучеров является великим хоккеистом, потому что играет на команду
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 47 20 27 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Тампа-Бэй 47 26 21 55
4 Бостон 50 24 26 54
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
3 Миннесота 48 28 20 60
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 30 19 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
Результаты / календарь
15.01
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25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
25.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 1
25.01 03:30
Даллас – Вегас
 4 : 3
25.01 04:00
Виннипег – Юта
 5 : 2
25.01 04:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 3 : 4 ОТ
25.01 21:00
Бостон – Колорадо
 - : -
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