НХЛ, расписание и результаты 22 ноября: «Коламбус» — «Тампа», «Эдмонтон» — «Миннесота» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
22 ноября, пятница
03.00 мск. «Бостон» — «Юта»
03.00. «Вашингтон» — «Колорадо»
03.00. «Детройт» — «Айлендерс»
03.00. «Нью-Джерси» — «Каролина»
03.00. «Оттава» — «Вегас»
03.00. «Коламбус» — «Тампа-Бэй»
04.00. «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
04.30. «Чикаго» — «Флорида»
05.00. «Калгари» — «Рейнджерс»
05.00. «Эдмонтон» — «Миннесота»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Баффало
|19
|9
|10
|19
|5
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|6
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
|22.11
|03:00
|
Вашингтон – Колорадо
|- : -
|22.11
|03:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|22.11
|03:00
|
Бостон – Юта
|- : -
|22.11
|03:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|22.11
|03:00
|
Детройт – Айлендерс
|- : -
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|- : -
|22.11
|04:30
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|22.11
|05:00
|
Эдмонтон – Миннесота
|- : -
|22.11
|05:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -
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