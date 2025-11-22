Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:00

НХЛ, расписание и результаты 22 и 23 ноября: «Вашингтон» — «Тампа-Бэй», «Питтсбург» — «Сиэтл» и другие матчи

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

22 и 23 ноября в НХЛ пройдут 12 матчей: «Детройт» — «Коламбус», «Айлендерс» — «Сент-Луис», «Вашингтон» — «Тампа-Бэй», «Монреаль» — «Торонто», «Питтсбург» — «Сиэтл», «Сан-Хосе» — «Оттава», «Филадельфия» — «Нью-Джерси», «Флорида» — «Эдмонтон», «Нэшвилл» — «Колорадо», «Юта» — «Рейнджерс», «Анахайм» — «Вегас» и «Калгари» — «Даллас».

22 ноября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 21:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 23:30. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Сент-Луис

23 ноября, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Сиэтл
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Оттава
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Нью-Джерси
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Эдмонтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Колорадо
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Рейнджерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Вегас
НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 06:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Даллас

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард установил рекорд клуба по ассистам
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • За спорт!

    Ови с Кучем по хет-трику, а там как карта ляжет.

    22.11.2025

    • Бедард установил рекорд «Чикаго» всех времен
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 21 14 7 30
    2 Нью-Джерси 20 13 7 27
    3 Айлендерс 21 12 9 26
    4 Питтсбург 20 10 10 24
    5 Вашингтон 21 11 10 24
    6 Коламбус 21 11 10 24
    7 Филадельфия 19 10 9 23
    8 Рейнджерс 22 10 12 22
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 23 13 10 26
    2 Детройт 21 12 9 25
    3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
    4 Оттава 20 10 10 24
    5 Флорида 20 11 9 23
    6 Монреаль 20 10 10 23
    7 Торонто 21 9 12 21
    8 Баффало 21 8 13 20
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 20 14 6 33
    2 Даллас 21 13 8 29
    3 Миннесота 22 11 11 26
    4 Виннипег 20 12 8 24
    5 Чикаго 21 10 11 24
    6 Юта 21 10 11 23
    7 Сент-Луис 21 6 15 18
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 21 13 8 27
    2 Вегас 20 10 10 26
    3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
    4 Сиэтл 20 10 10 25
    5 Сан-Хосе 21 10 11 23
    6 Эдмонтон 23 9 14 23
    7 Ванкувер 22 9 13 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 03:00 Питтсбург – Миннесота 0 : 5
    22.11 03:00 Баффало – Чикаго 9 : 3
    22.11 04:00 Виннипег – Каролина 3 : 4
    22.11 06:30 Лос-Анджелес – Бостон 1 : 2 ОТ
    22.11 21:00 Детройт – Коламбус - : -
    22.11 23:30 Айлендерс – Сент-Луис - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости