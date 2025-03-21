Хоккей
21 марта, 08:21

НХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Каролина» победила «Сан-Хосе» и другие матчи

Пьер-Люк Дюбуа и Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ

21 марта, пятница

«Коламбус» — «Флорида» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Барков — 19 (бол., Джонс, Райнхарт), 60:29 — 0:1.
Вратари: Мерзликинс — Бобровский.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (5+12+9+0) — 28 (13+7+7+1).
Наши: Воронков (15.38/0/0), Марченко (16.48/2/0), Проворов (21.49/0/0), Чинахов (13.52/1/0) — -.
21 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Голы: Хишир — 29 (Ноесен, Ковачевич), 17:09 — 1:0. Хаула — 7 (Дюмулин), 25:25 — 2:0. Коронато — 19 (бол., Юбердо, Фрост), 31:58 — 2:1. Коттер — 15 (Хишир, Диллон), 39:32 — 3:1. Зари — 13 (Поспишил, Хэнли), 46:50 — 3:2. Мироманов — 2 (Коулмэн, Фараби), 55:40 — 3:3. Юбердо — 26, 56:40 — 3:4. Кадри — 25, 59:48 — 3:5.
Вратари: Маркстрем (58:13 — 58:51, 58:54 — 59:48) — Вольф.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 29 (9+16+4) — 28 (5+8+15).
Наши: — - Мироманов (10.42/2/+1).
21 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Голы: Таварес — 28 (Маккейб, В. Нюландер), 12:30 — 0:1. Борген — 5 (Соуси, Бродзински), 19:12 — 1:1. Макманн — 19 (Маккейб, Таварес), 19:50 — 1:2. Панарин — 31 (Трочек, Фокс), 21:22 — 2:2. Таварес — 29 (Макманн, Маккейб), 24:16 — 2:3. Найз — 25 (В. Нюландер), 34:26 — 2:4. Крайдер — 19 (Панарин, Трочек), 59:25 — 3:4.
Вратари: Шестеркин (57:21 — 59:26, 59:35) — Столарц.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (11+10+9) — 28 (14+6+8).
Наши: Панарин (21.41/2/0) — -.
21 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Оттава» — «Колорадо» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Голы: Маккиннон — 28 (Друэн, Макар), 10:29 — 0:1. Нельсон — 21 (Малински, Нечас), 11:28 — 0:2. Макар — 26 (бол., Друэн, Ничушкин), 14:23 — 0:3. Кивиранта — 16 (Колтон, Койл), 17:29 — 0:4. Нельсон — 22 (бол., Лехконен, Колтон), 21:54 — 0:5. Козенс — 14 (бол., Штюцле, Сандерсон), 55:59 — 1:5.
Вратари: Улльмарк (Форсберг, 17:29) — Уэджвуд.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 16 (8+4+4) — 32 (14+11+7).
Наши: Зуб (27.21/0/-1) — Ничушкин (17.21/1/+1).
21 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Голы: Овечкин — 35 (Протас, ван Римсдайк), 14:25 — 1:0. Духайм — 8 (Рой, Бовилье), 21:56 — 2:0. Манджапане — 12 (Бовилье), 31:06 — 3:0. Пелинг — 6, 45:10 — 3:1. Кутюрье — 11 (Пелинг, Типпетт), 57:24 — 3:2.
Вратари: Линдгрен — Эрссон (56:25 — 57:24, 57:35).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 16 (6+8+2) — 29 (5+7+17).
Наши: Овечкин (15.36/4/0) — Замула (16.25/0/+1), Мичков (20.01/2/0).
21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Дюклер — 7 (бол., Ли, Пажо), 5:37 — 1:0. Рой — 1 (Штрабл, Лайне), 11:58 — 1:1. Хольмстрем — 17 (бол., Добсон, Деанджело), 36:40 — 2:1. Хорват — 22 (Добсон, Сорокин), 42:31 — 3:1. Лайне — 17 (бол., Сузуки), 44:32 — 3:2. Галлахер — 17, 54:16 — 3:3. Хорват — 23 (Деанджело, Сорокин), 63:37 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Монтембо.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 25 (7+7+8+3) — 41 (15+10+15+1).
Наши: Цыплаков (8.54/1/-1) — -.
21 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 15218 зрителей.

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)
Голы: Болдюк — 13 (Сундквист, Джозеф), 35:47 — 1:0. Шервуд — 15 (Гронек, М. Петтерссон), 41:11 — 1:1. Босер — 21 (Хегландер, Э. Петтерссон), 46:35 — 1:2. Такер — 3 (Шенн), 49:28 — 2:2. Холлоуэй — 23 (Кайру, Такер), 49:52 — 3:2. Босер — 22 (Э. Петтерссон, Хьюз), 59:56 — 3:3. Броберг — 7 (Шенн, Холлоуэй), 63:42 — 4:3.
Вратари: Биннингтон — Ланкинен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 29 (12+9+5+3) — 18 (3+9+5+1).
Наши: Бучневич (20.00/1/-2), Торопченко (11.44/2/0) — -.
21 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хагель — 32 (Чирелли, Кучеров), 4:35 — 0:1. Чирелли — 23 (Хагель, Гурд), 27:21 — 0:2. Бек — 4 (Блэкуэлл, Стил), 27:58 — 1:2. Марчмент — 17 (бол., Бенн, Дюшен), 33:48 — 2:2.
Победный буллит: Гонсалвес.
Вратари: Десмит — Василевский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (8+8+8+0) — 38 (14+9+12+3).
Наши: Любушкин (20.19/1/-2) — Кучеров (21.11/2/0).
21 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Стэмкос — 23 (бол., Форсберг, Маршессо), 7:07 — 1:0. Лакомб — 12 (Мактавиш, Лисон), 27:29 — 1:1. Терри — 19 (Зеграс, Минтюков), 33:19 — 1:2. Зеграс — 8 (Хеллесон, Мактавиш), 35:36 — 1:3. Киллорн — 16 (п.в., Строум), 59:24 — 1:4.
Вратари: Аннунен (57:58 — 59:24) — Гибсон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (11+8+15) — 34 (10+12+12).
Наши: Свечков (11.55/0/0) — Минтюков (14.31/3/+1).
21 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Мур — 14, 8:45 — 0:1. Тюркотт — 8 (Гавриков, Спенс), 9:44 — 0:2. Бедард — 19 (бол., Бертуцци, Терявяйнен), 30:50 — 1:2. Эдмундсон — 6 (п.в.), 59:41 — 1:3.
Вратари: Найт (58:17 — 59:41) — Кемпер.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 18 (7+5+6) — 33 (19+8+6).
Наши: Михеев (17.47/0/0) — Гавриков (20.50/1/+2), Кузьменко (15.12/1/0).
21 марта. Чикаго. United Center. 16981 зритель.

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Дж. Скиннер — 12, 5:28 — 1:0. Перфетти — 15 (Самберг, Элерс), 13:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 13 (Макдэвид, Нерс), 25:30 — 2:1. Моррисси — 11 (Нидеррайтер, Бэррон), 27:41 — 2:2. Танев — 10 (Иафалло, Флери), 43:56 — 2:3. Хаймэн — 25 (Нерс, Уолман), 54:26 — 3:3. Коннор — 37 (Моррисси, Шайфли), 61:13 — 3:4.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 55:03) — Хеллибак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 23 (4+9+9+1) — 20 (5+7+7+1).
Наши: Подколзин (15.27/2/-1) — Наместников (13.31/1/-1).
21 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

«Юта» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Кули — 19 (Шмальц, Келлер), 17:27 — 1:0. Петерка — 21 (бол., Зукер, Томпсон), 19:49 — 1:1. Сергачев — 12 (Макбэйн), 31:50 — 2:1. Маклеод — 16 (мен.), 41:32 — 2:2. Гюнтер — 25 (Хэйтон, Карконе), 54:13 — 3:2. Стенлунд — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2. Сергачев — 13 (мен., п.в., Веймелка), 59:41 — 5:2.
Вратари: Веймелка — Раймер (58:00 — 59:41).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 30 (10+11+9) — 28 (12+8+8).
Наши: Сергачев (24.07/3/+4) — -.
21 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

«Вегас» — «Бостон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы: Дорофеев — 28 (бол., Айкел, Хэнифин), 29:19 — 1:0. Дорофеев — 29 (Пьетранджело, Саад), 39:10 — 2:0. Хауден — 19 (Карлссон), 45:47 — 3:0. Дорофеев — 30 (Саад, Хэнифин), 50:21 — 4:0. Барбашев — 20 (Айкел), 54:24 — 5:0. Гики — 24 (Пастрняк, Йокихарью), 57:49 — 5:1.
Вратари: Хилл — Суэймен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (11+10+11) — 19 (7+4+8).
Наши: Барбашев (15.26/2/0), Дорофеев (13.31/5/+2) — Задоров (21.55/1/0), Хуснутдинов (13.22/2/-2).
21 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Эклунд — 15 (мен., Делландреа), 13:00 — 1:0. Джарвис — 27, 30:31 — 1:1. Ахо — 26 (Блэйк, Бернс), 44:58 — 1:2. Уокер — 4 (Холл, Гостисбеер), 54:18 — 1:3.
Вратари: Романов — Андерсен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (9+6+11) — 29 (12+10+7).
Наши: Коваленко (12.53/0/0), Мухамадуллин (17.23/0/-1) — Орлов (17.36/1/0).
21 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11373 зрителя.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • N.A.F.1974

    5!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    и не бэкапу

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Дорофеев хет-трик!!! Есть 30 шайб за сезон!!!

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сергачёв тоже дубль

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Нефть проиграла Пегим. Макдевид 1 очко. Драйзайтль травмирован - не играл

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дорофеев дубль

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    и снова забил! Даешь хет-трик!!

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Дорофеев опять забил - красвчик!

    21.03.2025

  • KlimA

    не ну вы видели какой гол Сан-Хосе в ворота Каролины защитали.. ? Судьи в НХЛ клоуны ещё те..

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Эх, у Куча только одно очко.

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Нормально так Сорокин отжигает. 2 передачи за матч. Побольше некоторых :laughing::laughing:

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Куч вперёд!

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Там у пиджаков тож отмена была..

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Воот где зай.. собака порылся))

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Сегодня ЧМ по лёгкой начинается

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Я бы и дубль осилил

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Лайне, ПП, офис Овечкина, 3-2

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    И Знарок

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Ови жалеет тебя! По одной в расход пускает!

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    скоро дьяволов выкинут из гонки за ПО

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Кстати, сам посолил селёдку - сегодня буду закусывать

    21.03.2025

  • KlimA

    в Фили русские же есть..они вратаря подговорили своего.. элементарно..

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    100 однако.Болельщиков Кэпс с победой!

    21.03.2025

  • Скиталец

    С победой! И гол есть!))

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Дубль сорвался

    21.03.2025

  • Алексей Х

    С победой кэпс, Ови с голом)) Нерусскому, не в пустые, не в ПП))

    21.03.2025

  • mikha1

    Хорошо,что выиграли. Но так как в 3м периоде играть нельзя!

    21.03.2025

  • KlimA

    ВК выполнил поставленные задачи.

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Айлы тем временем ведут 3-1 у Монреаля и вышли на 9 место

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ладно, одна - тоже хорошо!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Дождался. Победа…

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Всех с победой и шайбой Сани!!!

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Протас подвёл

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    не смог

    21.03.2025

  • KlimA

    Протас должок не вернул..

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Ови надо забить и показать кукан Конекны

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бобр опять сухарь!

    21.03.2025

  • Скиталец

    Отец на льду, заааабивай)

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Он вышел

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    48 секунд..

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Ови на площадке!

    21.03.2025

  • KlimA

    Лучше сразу Путину

    21.03.2025

  • Скиталец

    8-й забил 888-й!!!! Символичные цифирки)

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Проброс..

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Рейнджерс опять обосрались. у Хлеба 1+1

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Ови где

    21.03.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Нннадо дабл))

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сразу Трампу

    21.03.2025

  • KlimA

    Надо подавать аппеляуию в Веховный суд..

    21.03.2025

  • mikha1

    Ничего, теперь уже Саня или Леха забьют контрольную.

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Протаса выводить надо на ПВ

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Только у Карлссона и могут:)

    21.03.2025

  • KlimA

    Нас там не было.. так что без нас..

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Давай, счастливого полёта

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Судья беспредельщик

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Цирк

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин. И взлетаем((

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Какие непоследовательные...

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    засчитали

    21.03.2025

  • KlimA

    Удивлён.. Вашиков придавили в 3-м периоде.. давно такого не видел..

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Вратарю чуть руку не оторвали - так нельзя

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    засчитали уже

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тортилла не согласен

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отменили уже.

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    А, нет, отмена, блокировка вратаря

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    я бы не стал такое засчитывать

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    или что?..

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Хулиганы

    21.03.2025

  • mikha1

    Флорида с жакетами доигрались до 0-0. Но ещё овертайм есть.

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вроде гол

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Запихали?

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    с руками воротчика

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    фуух, нет

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Завели?!

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Boeser забил 200-ю

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Бедный Уэйн не может спланировать отдых с внуками...))

    21.03.2025

  • mikha1

    Сегодня 3й период не по плану. Может не стоит Ови выпускать на пустые? Пусть Про забивает 30ю!

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Еле бросил

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    5-3 ужо

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Ови - во весь экран

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    ага

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Куч пока тоже одно

    21.03.2025

  • mikha1

    Пишу с телефона, случайно стер начало)

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Мак только одно очко взял в Оттаве

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    ПВ

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Новое - трудно принять

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Калгари

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Несвежее что-то съел? Промывание тогда.

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    это о чем?

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Какая игра без эмптинет? //Гретцки

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Говорят, следующая команда сразу будет играть без вратаря

    21.03.2025

  • mikha1

    Мироманов забил и сравнял счет в матче с дьяволами! И тут же 4-3!! Побеждает тот, кому больше надо!

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Скоро наступит - время Ови

    21.03.2025

  • mikha1

    Что-то в этот раз кэпс решили проспать 3й период

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Ворот не видят

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пора снимать вратаря...

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Только бы не успели взлететь до конца такой напряженки… В самолете вообще не ловит, приходится только текст+радио

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фильки прижали..

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    У флаерс - не летит

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Конекны не коннектит // Мичков

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ага. Но этот даже старее:grin:

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    1 бросок в створ в 3-м у столичных ..

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Конекны похерил передачу Мича...

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Филы окрысились

    21.03.2025

  • Алексей Х

    старый акк заблочили??)

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    косяк?

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Я бы забил

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Можно вместо

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это после

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чарли!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин, завелись летчики…

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Бубнов?:rofl:

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Нее... в паб

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Без дубля Ови флайерс не летуны// Конфуций

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Ну вот...

    21.03.2025

  • KlimA

    Саню с 888!!!

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    В церковь ему надо сходить

    21.03.2025

  • KlimA

    Каюсь..грешен..проспал..))

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    чемпион мира

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Нужен дубль - игры тают

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Джонни74 однако чемпион по отмененным...

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Контрольная

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Точно не скажу.Думаю раза 4.

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    которая из трех?)

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    докаламбурю когданить)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    эхх, бедный Джонни... сколько уже отменили??

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Зато теперь замена вратаря ближе

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Обидно за Карлссона.Сколько уже раз отменяли.

    21.03.2025

  • Owck

    Не сейчас, может позже

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Галя, у нас отмена

    21.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Только включил, и сразу отмена

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Как там счастливая восьмёрка

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    хорош каламбур

    21.03.2025

  • VeryOldLazy

    Недолго флаер танцевал...

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Пошла перестрелка в третьем)

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Карлссон!!!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    4-1!!!

    21.03.2025

  • Owck

    Жаль победная и сухарь сорвались.

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Мдас.

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    не шатаут, и больше нервов

    21.03.2025

  • Грег Хаус

    Всем привет Позвонил Ковентри - поздравил

    21.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет. Я тут с половины второго периода. Ты просто космос, Стас!!! (с) Ленинград

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Посадка… сколько получится, послежу краем глаза/уха

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    ????

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Ждем 3 сет. С осторожной надеждой)

    21.03.2025

  • Алексей Х

    8 вратарят показали всем Эрссона убрали, их осталось 7

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Опасно было

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    ММ опасно.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Ови считает, что маловато на сегодня))

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    и Ови явно еще хочет загнать

    21.03.2025

  • Apei

    ???????

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    ???...

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Столичные несмотря на преимущество продолжают играть.

    21.03.2025

  • Алексей Х

    это ты мягко выразился)

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Буксует страшная сила?

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Какие у Эрссона корни?)

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Что с Оттавой сегодня??

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Полезный хоккеист Дауд.

    21.03.2025

  • Apei

    он, зверюга. ???:sheep: ?????????

    21.03.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Что тут? Все по плану, смотрю.

    21.03.2025

  • mikha1

    Это уже даже не смешно! Наймите команде учителя математики!!

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    У Кэпс стандартно.Очередное нарушение численного состава:)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    это какой зверь? овцын?)) ???????

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Манжапани!3-0

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    день восьмерок

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Мэнджи!!! #88

    21.03.2025

  • Apei

    число зверя от Ови

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Дал так дал.)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Уххх, Джонни

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Попозже.)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Ну что, будет 889?

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    4-4 с переходом в большинство Вашингтона .

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Уилсон удалился.

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    пожилой совсем коллега, неудобно :man_shrugging_tone3: да и вопросы есть срочные... в общем, посмотрим)

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Рой!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    или Духи коснулся?

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Рой!!!

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    ааа, доехал, все!! :))

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    эмм, ок... но про три Овечкина не понял)

    21.03.2025

  • mikha1

    Колорадо за 1 период уничтожило Оттаву 4-0?? Будет ли камбэк, т.к. лавины вчера играли?

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Писали, что до побития рекорда осталось 8 шайб или один Овечкин))).

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Объясни коллеге, кто такой Александр Овечкин и что он для тебя важнее, чем он))).

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    эмм, туплю после пары бессонных ночей, наверное... это что за вышка?)

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Рушится теория-заговор братца кролика прям на глазах))).

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Как сейчас модно говорить, Овечкин забил уже три Овечкина или 111, смотря с какой стороны считать, короче красивая цифра))).

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    удивительно быстро все прошел, надо же) До посадки еще есть какое-то время. Но я лечу с коллегой, не могу толком смотреть матч)

    21.03.2025

  • Archon

    Михалыч,ты машина!))

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    На всякий случай, чтоб интрига была))).

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Ага, доброе утро! Первый и 888 пошел!))).

    21.03.2025

  • mikha1

    Всем доброе утро или ночи! И сразу после гола Овечкина рухнула трансляция)

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    О, контроли пройдены. Включил - и сразу Ови забил!!! 888!!!

    21.03.2025

  • N.A.F.1974

    Капитан! 1-0.

    21.03.2025

  • Apei

    мичкову то дубль зачем?

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Говорят, в воротах ФФ Эрссон

    21.03.2025

  • Andrew_BD

    Еду в аэропорт, очередной рейс. Пропускаю очередной матч… Caps???

    21.03.2025

  • Елисей Петров

    Ну что, по старой схеме Овечкину и Мичкову по дублику))).

    20.03.2025

    • «Каролина» победила «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
