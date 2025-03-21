НХЛ, результаты и видео голов 21 марта: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Каролина» победила «Сан-Хосе» и другие матчи

Регулярный чемпионат НХЛ

21 марта, пятница

«Коламбус» — «Флорида» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Барков — 19 (бол., Джонс, Райнхарт), 60:29 — 0:1.

Вратари: Мерзликинс — Бобровский.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+12+9+0) — 28 (13+7+7+1).

Наши: Воронков (15.38/0/0), Марченко (16.48/2/0), Проворов (21.49/0/0), Чинахов (13.52/1/0) — -.

21 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Голы: Хишир — 29 (Ноесен, Ковачевич), 17:09 — 1:0. Хаула — 7 (Дюмулин), 25:25 — 2:0. Коронато — 19 (бол., Юбердо, Фрост), 31:58 — 2:1. Коттер — 15 (Хишир, Диллон), 39:32 — 3:1. Зари — 13 (Поспишил, Хэнли), 46:50 — 3:2. Мироманов — 2 (Коулмэн, Фараби), 55:40 — 3:3. Юбердо — 26, 56:40 — 3:4. Кадри — 25, 59:48 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (58:13 — 58:51, 58:54 — 59:48) — Вольф.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 29 (9+16+4) — 28 (5+8+15).

Наши: — - Мироманов (10.42/2/+1).

21 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Рейнджерс» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Таварес — 28 (Маккейб, В. Нюландер), 12:30 — 0:1. Борген — 5 (Соуси, Бродзински), 19:12 — 1:1. Макманн — 19 (Маккейб, Таварес), 19:50 — 1:2. Панарин — 31 (Трочек, Фокс), 21:22 — 2:2. Таварес — 29 (Макманн, Маккейб), 24:16 — 2:3. Найз — 25 (В. Нюландер), 34:26 — 2:4. Крайдер — 19 (Панарин, Трочек), 59:25 — 3:4.

Вратари: Шестеркин (57:21 — 59:26, 59:35) — Столарц.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (11+10+9) — 28 (14+6+8).

Наши: Панарин (21.41/2/0) — -.

21 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Оттава» — «Колорадо» — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Голы: Маккиннон — 28 (Друэн, Макар), 10:29 — 0:1. Нельсон — 21 (Малински, Нечас), 11:28 — 0:2. Макар — 26 (бол., Друэн, Ничушкин), 14:23 — 0:3. Кивиранта — 16 (Колтон, Койл), 17:29 — 0:4. Нельсон — 22 (бол., Лехконен, Колтон), 21:54 — 0:5. Козенс — 14 (бол., Штюцле, Сандерсон), 55:59 — 1:5.

Вратари: Улльмарк (Форсберг, 17:29) — Уэджвуд.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 16 (8+4+4) — 32 (14+11+7).

Наши: Зуб (27.21/0/-1) — Ничушкин (17.21/1/+1).

21 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Голы: Овечкин — 35 (Протас, ван Римсдайк), 14:25 — 1:0. Духайм — 8 (Рой, Бовилье), 21:56 — 2:0. Манджапане — 12 (Бовилье), 31:06 — 3:0. Пелинг — 6, 45:10 — 3:1. Кутюрье — 11 (Пелинг, Типпетт), 57:24 — 3:2.

Вратари: Линдгрен — Эрссон (56:25 — 57:24, 57:35).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 16 (6+8+2) — 29 (5+7+17).

Наши: Овечкин (15.36/4/0) — Замула (16.25/0/+1), Мичков (20.01/2/0).

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Дюклер — 7 (бол., Ли, Пажо), 5:37 — 1:0. Рой — 1 (Штрабл, Лайне), 11:58 — 1:1. Хольмстрем — 17 (бол., Добсон, Деанджело), 36:40 — 2:1. Хорват — 22 (Добсон, Сорокин), 42:31 — 3:1. Лайне — 17 (бол., Сузуки), 44:32 — 3:2. Галлахер — 17, 54:16 — 3:3. Хорват — 23 (Деанджело, Сорокин), 63:37 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Монтембо.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (7+7+8+3) — 41 (15+10+15+1).

Наши: Цыплаков (8.54/1/-1) — -.

21 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 15218 зрителей.

«Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)

Голы: Болдюк — 13 (Сундквист, Джозеф), 35:47 — 1:0. Шервуд — 15 (Гронек, М. Петтерссон), 41:11 — 1:1. Босер — 21 (Хегландер, Э. Петтерссон), 46:35 — 1:2. Такер — 3 (Шенн), 49:28 — 2:2. Холлоуэй — 23 (Кайру, Такер), 49:52 — 3:2. Босер — 22 (Э. Петтерссон, Хьюз), 59:56 — 3:3. Броберг — 7 (Шенн, Холлоуэй), 63:42 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Ланкинен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 29 (12+9+5+3) — 18 (3+9+5+1).

Наши: Бучневич (20.00/1/-2), Торопченко (11.44/2/0) — -.

21 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хагель — 32 (Чирелли, Кучеров), 4:35 — 0:1. Чирелли — 23 (Хагель, Гурд), 27:21 — 0:2. Бек — 4 (Блэкуэлл, Стил), 27:58 — 1:2. Марчмент — 17 (бол., Бенн, Дюшен), 33:48 — 2:2.

Победный буллит: Гонсалвес.

Вратари: Десмит — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+8+8+0) — 38 (14+9+12+3).

Наши: Любушкин (20.19/1/-2) — Кучеров (21.11/2/0).

21 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Нэшвилл» — «Анахайм» — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Стэмкос — 23 (бол., Форсберг, Маршессо), 7:07 — 1:0. Лакомб — 12 (Мактавиш, Лисон), 27:29 — 1:1. Терри — 19 (Зеграс, Минтюков), 33:19 — 1:2. Зеграс — 8 (Хеллесон, Мактавиш), 35:36 — 1:3. Киллорн — 16 (п.в., Строум), 59:24 — 1:4.

Вратари: Аннунен (57:58 — 59:24) — Гибсон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (11+8+15) — 34 (10+12+12).

Наши: Свечков (11.55/0/0) — Минтюков (14.31/3/+1).

21 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Мур — 14, 8:45 — 0:1. Тюркотт — 8 (Гавриков, Спенс), 9:44 — 0:2. Бедард — 19 (бол., Бертуцци, Терявяйнен), 30:50 — 1:2. Эдмундсон — 6 (п.в.), 59:41 — 1:3.

Вратари: Найт (58:17 — 59:41) — Кемпер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 18 (7+5+6) — 33 (19+8+6).

Наши: Михеев (17.47/0/0) — Гавриков (20.50/1/+2), Кузьменко (15.12/1/0).

21 марта. Чикаго. United Center. 16981 зритель.

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дж. Скиннер — 12, 5:28 — 1:0. Перфетти — 15 (Самберг, Элерс), 13:39 — 1:1. Дж. Скиннер — 13 (Макдэвид, Нерс), 25:30 — 2:1. Моррисси — 11 (Нидеррайтер, Бэррон), 27:41 — 2:2. Танев — 10 (Иафалло, Флери), 43:56 — 2:3. Хаймэн — 25 (Нерс, Уолман), 54:26 — 3:3. Коннор — 37 (Моррисси, Шайфли), 61:13 — 3:4.

Вратари: С. Скиннер (Пикар, 55:03) — Хеллибак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 23 (4+9+9+1) — 20 (5+7+7+1).

Наши: Подколзин (15.27/2/-1) — Наместников (13.31/1/-1).

21 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

«Юта» — «Баффало» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Кули — 19 (Шмальц, Келлер), 17:27 — 1:0. Петерка — 21 (бол., Зукер, Томпсон), 19:49 — 1:1. Сергачев — 12 (Макбэйн), 31:50 — 2:1. Маклеод — 16 (мен.), 41:32 — 2:2. Гюнтер — 25 (Хэйтон, Карконе), 54:13 — 3:2. Стенлунд — 11 (п.в.), 58:50 — 4:2. Сергачев — 13 (мен., п.в., Веймелка), 59:41 — 5:2.

Вратари: Веймелка — Раймер (58:00 — 59:41).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (10+11+9) — 28 (12+8+8).

Наши: Сергачев (24.07/3/+4) — -.

21 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

«Вегас» — «Бостон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Дорофеев — 28 (бол., Айкел, Хэнифин), 29:19 — 1:0. Дорофеев — 29 (Пьетранджело, Саад), 39:10 — 2:0. Хауден — 19 (Карлссон), 45:47 — 3:0. Дорофеев — 30 (Саад, Хэнифин), 50:21 — 4:0. Барбашев — 20 (Айкел), 54:24 — 5:0. Гики — 24 (Пастрняк, Йокихарью), 57:49 — 5:1.

Вратари: Хилл — Суэймен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (11+10+11) — 19 (7+4+8).

Наши: Барбашев (15.26/2/0), Дорофеев (13.31/5/+2) — Задоров (21.55/1/0), Хуснутдинов (13.22/2/-2).

21 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Эклунд — 15 (мен., Делландреа), 13:00 — 1:0. Джарвис — 27, 30:31 — 1:1. Ахо — 26 (Блэйк, Бернс), 44:58 — 1:2. Уокер — 4 (Холл, Гостисбеер), 54:18 — 1:3.

Вратари: Романов — Андерсен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (9+6+11) — 29 (12+10+7).

Наши: Коваленко (12.53/0/0), Мухамадуллин (17.23/0/-1) — Орлов (17.36/1/0).

21 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11373 зрителя.

