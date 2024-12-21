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Сегодня, 19:50

НХЛ, расписание и результаты 21 и 22 декабря: «Филадельфия» — «Коламбус», «Виннипег» — «Миннесота» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кирилл Капризов и Деклэйн Чисхольм.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

21 декабря, субботу

21.30 (мск) «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»

22 декабря, воскресенье

00.00 «Калгари» — «Чикаго»

00.00 «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»

03.00 «Бостон» — «Баффало»

03.00 «Монреаль» — «Детройт»

03.00 «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

03.00 «Филадельфия» — «Коламбус»

03.00 «Торонто» — «Айлендерс»

03.00 «Виннипег» — «Миннесота»

06.00 «Ванкувер» — «Оттава»

06.00 «Вегас» — «Сиэтл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Колорадо 35 20 15 40
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 31 12 19 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
Результаты / календарь
11.12
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13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 1 : 2
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 2 : 4
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
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