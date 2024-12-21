НХЛ, результаты и видео голов 21 декабря: «Вашингтон» — «Каролина», «Даллас» — «Рейнджерс» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
21 декабря, суббота
4:00 «Миннесота» — «Юта»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|35
|21
|14
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|34
|15
|19
|35
|5
|Филадельфия
|33
|14
|19
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Коламбус
|33
|13
|20
|31
|8
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Тампа-Бэй
|30
|18
|12
|38
|4
|Бостон
|34
|17
|17
|38
|5
|Оттава
|32
|17
|15
|36
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|38
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|34
|15
|19
|33
|7
|Чикаго
|33
|12
|21
|26
|8
|Нэшвилл
|33
|9
|24
|25
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|45
|2
|Лос-Анджелес
|32
|19
|13
|42
|3
|Эдмонтон
|32
|19
|13
|40
|4
|Ванкувер
|32
|16
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|37
|6
|Сиэтл
|34
|15
|19
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|35
|11
|24
|27
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
|21.12
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|- : -
|21.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|- : -
|21.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
|21.12
|04:00
|
Миннесота – Юта
|- : -
|21.12
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|21.12
|06:00
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
|21.12
|21:30
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
Новости