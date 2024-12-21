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Сегодня, 00:58

НХЛ, результаты и видео голов 21 декабря: «Вашингтон» — «Каролина», «Даллас» — «Рейнджерс» и другие матчи

Евгений Козинов
Корреспондент
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Регулярный чемпионат НХЛ.

21 декабря, суббота

3:00 «Баффало» — «Торонто»

3:00 «Вашингтон» — «Каролина»

3:00 «Детройт» — «Монреаль»

3:00 «Флорида» — «Сент-Луис»

4:00 «Даллас» — «Рейнджерс»

4:00 «Миннесота» — «Юта»

6:00 «Анахайм» — «Колорадо»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 35 21 14 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Филадельфия 33 14 19 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 34 15 19 33
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
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24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 - : -
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 - : -
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 - : -
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 - : -
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 - : -
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 - : -
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
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