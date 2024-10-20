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Сегодня, 09:20

НХЛ, результаты и видео голов 20 и 21 октября: «Виннипег» примет «Питтсбург», «Анахайм» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

Владислав Маслов
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Регулярный чемпионат НХЛ.

20 октября, воскресенье

22:00 мск «Виннипег» — «Питтсбург»

21 октября, понедельник

03:00 «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

03:00 «Сан-Хосе» — «Колорадо»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 8 5 3 11
2 Рейнджерс 5 4 1 9
3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 6 3 3 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 5 1 4 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Бостон 6 3 3 7
3 Тампа-Бэй 4 3 1 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Монреаль 6 2 4 5
7 Баффало 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 5 1 10
2 Юта 6 4 2 9
3 Виннипег 4 4 0 8
4 Миннесота 5 3 2 8
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Сиэтл 6 4 2 8
3 Вегас 6 3 3 7
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Ванкувер 5 2 3 6
6 Анахайм 4 2 2 5
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 5 0 5 2
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 01:00
Флорида – Вегас
 4 : 3 ОТ
20.10 02:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 3
20.10 02:00
Филадельфия – Ванкувер
 0 : 3
20.10 02:00
Торонто – Рейнджерс
1 : 4
20.10 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 3 Б
20.10 02:00
Коламбус – Миннесота
 1 : 3
20.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 5 : 6 ОТ
20.10 03:00
Чикаго – Баффало
 2 : 4
20.10 04:00
Юта – Бостон
 2 : 1 ОТ
20.10 05:00
Сиэтл – Калгари
 2 : 1 ОТ
20.10 22:00
Виннипег – Питтсбург
 - : -
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