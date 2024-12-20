НХЛ, расписание и результаты 20 декабря: «Тампа» — «Сент-Луис», «Нэшвилл» — «Питтсбург» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ
20 декабря, пятница
03.00 (мск) «Коламбус» — «Нью-Джерси»
03.00 «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»
03.30 «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»
04.00 «Нэшвилл» — «Питтсбург»
04.30 «Чикаго» — «Сиэтл»
05.00 «Калгари» — «Оттава»
05.00 «Эдмонтон» — «Бостон»
06.00 «Вегас» — «Ванкувер»
06.30 «Сан-Хосе» — «Колорадо»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|34
|21
|13
|45
|2
|Вашингтон
|31
|21
|10
|44
|3
|Каролина
|31
|20
|11
|41
|4
|Питтсбург
|33
|14
|19
|33
|5
|Филадельфия
|32
|14
|18
|32
|6
|Рейнджерс
|31
|15
|16
|31
|7
|Айлендерс
|33
|12
|21
|31
|8
|Коламбус
|32
|12
|20
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|32
|20
|12
|42
|2
|Флорида
|33
|20
|13
|42
|3
|Бостон
|33
|17
|16
|37
|4
|Тампа-Бэй
|29
|17
|12
|36
|5
|Оттава
|31
|16
|15
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|30
|7
|Монреаль
|31
|12
|19
|27
|8
|Баффало
|32
|11
|21
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|34
|23
|11
|47
|2
|Миннесота
|32
|20
|12
|44
|3
|Даллас
|31
|19
|12
|38
|4
|Колорадо
|33
|18
|15
|36
|5
|Юта
|31
|15
|16
|35
|6
|Сент-Луис
|33
|15
|18
|33
|7
|Чикаго
|32
|11
|21
|24
|8
|Нэшвилл
|32
|9
|23
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
|31
|18
|13
|40
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
|38
|4
|Ванкувер
|31
|16
|15
|38
|5
|Калгари
|32
|15
|17
|36
|6
|Сиэтл
|33
|15
|18
|32
|7
|Анахайм
|30
|12
|18
|28
|8
|Сан-Хосе
|34
|11
|23
|27
Результаты / календарь
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|- : -
|20.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|20.12
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Сиэтл
|- : -
|20.12
|05:00
|
Эдмонтон – Бостон
|- : -
|20.12
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|20.12
|06:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
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