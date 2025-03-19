Хоккей
19 марта, 07:30

НХЛ, результаты и видео голов 19 марта: «Вашингтон» победил «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Калгари» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

19 марта, среда

«Монреаль» — «Оттава» — 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
Голы: Дворак — 8 (Галлахер, Савар), 2:07 — 1:0. Батерсон — 19 (Козенс), 16:42 — 1:1. Амадио — 10 (Хэмоник, Жиру), 32:38 — 1:2. Хатсон — 5 (Эванс), 43:38 — 2:2. Хэмоник — 1 (Перрон, Клевен), 46:13 — 2:3. Андерсон — 10 (Каррье, Дворак), 50:22 — 3:3. Сузуки — 21 (бол., Галлахер, Ньюхук), 55:23 — 4:3. Андерсон — 11 (п.в., Дворак, Эванс), 58:16 — 5:3. Галлахер — 16 (п.в., Дворак), 59:01 — 6:3.
Вратари: Монтембо — Улльмарк (57:42 — 58:16, 58:33 — 59:01).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (9+8+16) — 25 (11+9+5).
Наши: — - Зуб (19.21/0/0).
19 марта. Монреаль. Centre Bell.

«Рейнджерс» — «Калгари» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Панарин — 30 (Вааканайнен, Куилль), 1:13 — 1:0. Кадри — 24 (Уигар, Зари), 10:22 — 1:1. Коронато — 18 (бол., Кадри, Уигар), 18:03 — 1:2.
Вратари: Шестеркин (57:36) — Владарж.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 13 (5+3+5) — 35 (14+10+11).
Наши: Панарин (22.41/2/0) — Мироманов (11.44/0/0).
19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Голы: Коппанен — 1 (Колячонок, Летанг), 4:40 — 1:0. Кросби — 24 (Тимминс, Грэйвс), 19:45 — 2:0. Палмиери — 21, 40:17 — 2:1. Добсон — 8 (Хорват, Палмиери), 45:34 — 2:2. Энгвалль — 5 (Добсон, Фэшинг), 53:08 — 2:3. Хольмстрем — 16 (п.в., Палмиери), 58:28 — 2:4.
Вратари: Джерри (57:43 — 58:28) — Сорокин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (9+8+4) — 40 (12+13+15).
Наши: Малкин (19.45/0/-2) — Цыплаков (10.28/3/0).
19 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Строум — 22 (Карлсон, Сандин), 6:36 — 1:0. Ларкин — 28 (Чиаро), 12:28 — 1:1. Дюбуа — 18 (Протас, Чикран), 48:16 — 2:1. Уилсон — 30 (Протас, Фехервари), 54:21 — 3:1. Макмайкл — 24 (Овечкин, Строум), 55:27 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Мразек.
Броски: 26 (14+5+7) — 23 (7+11+5).
Наши: Овечкин (15.20/1/+1) — Тарасенко (15.26/0/-1).
19 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 25 (бол., Харли, Хинтц), 11:42 — 1:0. Нестеренко — 3 (Минтюков, Мактавиш), 22:48 — 1:1. Гранлунд — 17 (Дюшен, Марчмент), 24:25 — 2:1. Карлссон — 15 (бол., Строум, Терри), 33:03 — 2:2. Карлссон — 16 (буллит), 39:20 — 2:3. Харли — 13 (Бенн, Бурк), 44:37 — 3:3. Гранлунд — 18 (Харли, Хинтц), 62:32 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Достал.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (9+15+4+3) — 25 (2+16+6+1).
Наши: Любушкин (18.49/0/+1) — Минтюков (12.25/1/+1).
19 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Фолк — 3 (бол., Холлоуэй, Нейберс), 6:04 — 0:1. Нейберс — 19 (Фолк, Томас), 18:16 — 0:2. Кайру — 28 (Холлоуэй, Фаулер), 38:50 — 0:3. Шей — 9 (Стэмкос, Форсберг), 39:59 — 1:3. Кайру — 29 (Холлоуэй), 53:45 — 1:4.
Вратари: Сарос — Хофер.
Штраф: 33 — 18.
Броски: 23 (7+8+8) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечков (15.42/0/0) — Бучневич (15.00/0/+1), Торопченко (13.38/0/0).
19 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

«Чикаго» — «Сиэтл» — 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)
Голы: Бедард — 18 (бол., Левшунов, Бертуцци), 3:46 — 1:0. Бертуцци — 18 (Власик, Райхель), 17:13 — 2:0. Ларссон — 6 (Бенайерс, Шварц), 17:44 — 2:1. Эберле — 8 (Стивенсон, Олексяк), 25:55 — 2:2. Маккэн — 17 (Бураковски), 26:21 — 2:3. Бенайерс — 17 (Ларссон, Данн), 32:53 — 2:4. Райт — 16 (Эйссимонт, Монтур), 35:13 — 2:5. Райт — 17 (Ларссон, Бураковски), 46:55 — 2:6.
Вратари: Найт — Даккорд.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 29 (15+6+8) — 30 (9+13+8).
Наши: Михеев (14.12/3/-1) — -.
19 марта. Чикаго. United Center. 18505 зрителей.

«Эдмонтон» — «Юта» — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 17 (мен.), 12:28 — 1:0. Хаймэн — 23 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 15:14 — 2:0. Макдэвид — 26 (Бушар, Экхольм), 19:56 — 3:0. Хаймэн — 24 (Экхольм, Макдэвид), 27:41 — 4:0. Подколзин — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:53 — 5:0. Дурзи — 2 (Кули, Карконе), 36:26 — 5:1. Экхольм — 9 (Хаймэн), 40:33 — 6:1. Арвидссон — 10, 42:36 — 7:1.
Вратари: Пикар — Стаубер (Веймелка, 20:00).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 42 (14+16+12) — 31 (9+9+13).
Наши: Подколзин (13.09/1/+1) — Сергачев (24.28/3/-2).
19 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Ванкувер» — «Виннипег» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: О`Коннор — 9 (Хьюз, Блюгерс), 4:55 — 1:0. Элерс — 22 (Наместников), 14:50 — 1:1. Босер — 19 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 18:29 — 2:1. Хегландер — 6 (Босер, Э. Петтерссон), 19:57 — 3:1. Иафалло — 11 (Танев, Шенн), 27:07 — 3:2. Босер — 20 (М. Петтерссон, Хегландер), 33:57 — 4:2. Сутер — 19 (Шервуд, Дебраск), 34:43 — 5:2. Сутер — 20 (п.в.), 59:56 — 6:2.
Вратари: Ланкинен — Хеллибак.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (9+9+4) — 21 (6+7+8).
Наши: — - Наместников (17.00/0/+1).
19 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2024-2025/
  • N.A.F.1974

    Если мне..Я имел ввиду не русскоязычную версию оф.сайта.У меня (то что обозначил) работает.

    19.03.2025

  • maxcds

    Мразек классный нестабильный вратарь.

    19.03.2025

  • maxcds

    что там было :face_with_symbols_over_mouth:

    19.03.2025

  • maxcds

    Не списывать!

    19.03.2025

  • Владимир 3107

    Для меня самым прорывным в последней беседе между Путиным и Трампом было решение об организации матчей по хоккею с шайбой между командами России и США. Представьте себе уровень таких матчей! По количеству звёзд мирового хоккея в одном матче с обеих сторон эти матчи не будут иметь себе равными за последние 20 лет! Это будет спортивное шоу планетарного уровня. Главное подобрать теперь организаторов этого мероприятия. Под стать этому мировому шоу может стать назначение Фетисова главным тренером сборной России. Это человек легенда, обладатель всех высших титулов на планете по хоккею с шайбой в качестве игрока и тренера. Очередным шагом в хоккее для Фетисова может стать его работа на посту главного тренера сборной России по хоккею. В помощники по его выбору предлагаю Ларионова или Быкова, это его бывшие партнёры по сборной СССР.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    ЭО что-то съели и просто уничтожают Юту, 7-1 в начале третьего...

    19.03.2025

  • Apei

    проклятая работа, всё пропустил

    19.03.2025

  • maxcds

    Против хабов вообще ничего не имею, но сегодня они были соперниками сенс :rage:

    19.03.2025

  • maxcds

    Ахах! Кадри - кадр. Вне игры. Еслм сейчас рагс отыграются, то это эпичная ошибка будет.

    19.03.2025

  • mikha1

    Рейнджеры там что- совсем аморфные? 2 минуты до конца 3го периода, большую часть игры проигрывают и всего 12 бросков в створ!

    19.03.2025

  • maxcds

    Хоккейная Мекка поет. Красиво, конечно. Маленькая мечта там оказаться.

    19.03.2025

  • mikha1

    Не расстраивайся,, у Оттавы есть задел в очках. Должны в плов выходить.

    19.03.2025

  • mikha1

    И Айлы побеждают. Хольстрем в пустые во втором матче подряд 4-2!!

    19.03.2025

  • mikha1

    И всё же Монреаль. Ему важнее

    19.03.2025

  • maxcds

    Все. Пушистый северный зверек в Монтреале

    19.03.2025

  • mikha1

    В матче даже ни одного удаления не было. Это не матч уровня плей-офф!))

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    отава :face_with_symbols_over_mouth:

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    8 бутылок

    19.03.2025

  • KlimA

    В третьем порвали крылышек на гриль)

    19.03.2025

  • Грег Хаус

    Сколько осталось?

    19.03.2025

  • maxcds

    :face_with_symbols_over_mouth: Монтреал

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Хороший третий период.Болельщиков Кэпс с победой!

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Всех с победой кепок

    19.03.2025

  • Скиталец

    Не все задачи выполнены.

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Его можно понять))

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Айлы вперед вышли

    19.03.2025

  • mikha1

    Айлы отыгрались с 0-2 до 3-2. Не сдаются чертяки!!

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Ови скандируют болельщики.)

    19.03.2025

  • mikha1

    Это даже еще более важно. За всю историю Вашингтон Капиталс всего лишь раз, в 80 каком-то голу сразу 5 игроков забивали 30+. Ждём тридцатки от Протаса, ММК и Строума!!

    19.03.2025

  • KlimA

    Чутка не забил Сашка..

    19.03.2025

  • Скиталец

    Ну это перебор, пустых видимо не будет.

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик отработал.

    19.03.2025

  • Скиталец

    Ничего в этой жизни не меняется. Третий отрезок и пинда соперникам Кэпс.

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    у него есть шанс на 30 тоже

    19.03.2025

  • mikha1

    Развалинами Детройта в 3м периоде удовлетворен. А всего-то было нужно перестать смотреть трансляцию))

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    отберут скорее всего. детройт вроде сам себе закинул

    19.03.2025

  • Алексей Х

    КММ лишил ПВ))

    19.03.2025

  • KlimA

    Эхх. Сашка опять сегодня без гола..) Но с победой)

    19.03.2025

  • mikha1

    и Майки Майк сегодня забил)

    19.03.2025

  • Скиталец

    На нннах))

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Саня пас праймери

    19.03.2025

  • maxcds

    Да, сейчас займусь. Но это смотреть обязательно мне надо, а в Монтреале ничего непонятно) С другой стороны - рагс сейчас важнее. Подумаю короче.

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    НННАА

    19.03.2025

  • KlimA

    И опять Вашингтон включил форсаж в 3-м периоде.. красавцы что умеют добавлять по ходу матча.

    19.03.2025

  • maxcds

    Айлз вернулись, все норм

    19.03.2025

  • mikha1

    Попробуй еще Рейнджерс растормошить)

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    у Уилсона оказывается первый раз тридцатник

    19.03.2025

  • maxcds

    Так, здесь все сделал. Жара - в Монтреале!

    19.03.2025

  • mikha1

    Канадская заруба кажется ничего так.

    19.03.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Ждем этихнэт))

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Нууу, началось... Может, сразу на 3й выходить)

    19.03.2025

  • mikha1

    С начала матча жду))

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Щас еще Леха закатит и их станет трое

    19.03.2025

  • Скиталец

    Протас, рванул и не зря. Томи не подвел.

    19.03.2025

  • Andrew_BD

    Увы, опять ушел. Caps kick butt!

    19.03.2025

  • maxcds

    Молодцы, союзники. Не придется наказывать.

    19.03.2025

  • KlimA

    Красную дорожку на гол Сашке, можно сказать раскатали..

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Ого, в матче ПП-НЙА Хорват был удален за оскорбление судей)) Ничего так там обстановка_)

    19.03.2025

  • mikha1

    А вот и похороны!! Том 3-1!!! Второй раз за 15 лет кто-то кроме Ови у столичных забивает 30+!!!

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    ТОМ!!!30.

    19.03.2025

  • KlimA

    Гооооооооллллл!!

    19.03.2025

  • maxcds

    А теперь Великий! Я сказал - Великий!

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    НННААА

    19.03.2025

  • maxcds

    Нанах!

    19.03.2025

  • mikha1

    Дюбуа гол забил, молодец. Но на точке по прежнему неубедителен, всего 2 из 9

    19.03.2025

  • KlimA

    Держите Ларкина)

    19.03.2025

  • Andrew_BD

    Овечкин при первом голе... напоминает его полную... невовлеченность, скажем так, при Троце до кубка. Отстой!

    19.03.2025

  • KlimA

    И все выполнять посталвенные задачи..

    19.03.2025

  • Andrew_BD

    Ну все, теперь давить! Только сзади не крыльев считать.

    19.03.2025

  • mikha1

    А почему нет? Если бить рекорды так все сразу. Даешь 10 голов в сезоне в пустые!!))

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Так там уже давно 404 выдаёт

    19.03.2025

  • KlimA

    Думаю Детройту пора вратаря снимать, чтобы на Острове вздохнули спокойно..

    19.03.2025

  • Алексей Х

    ПЛД! 2-1. Жаркая концовка предстоит)

    19.03.2025

  • Andrew_BD

    О, заглянул между встречами - через пару минут гол :))

    19.03.2025

  • mikha1

    У Протаса 60 очко!! Рекордное для белорусских игроков в лиге!!

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Это я вовремя подключился

    19.03.2025

  • KlimA

    Дюбуа жахнул)

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Франкофон!!!

    19.03.2025

  • mikha1

    ПЛД забил!!

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    НННААА

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Радиш бросил.Мразек без труда отразил.

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    всем привет.

    19.03.2025

  • KlimA

    благодарю..

    19.03.2025

  • KlimA

    Благодарю.. я в ВК кстати их смотрел

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    отаву зырит)

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    На nhl ru.Выбрать источник,который работает.)

    19.03.2025

  • mikha1

    Я обычно на спорткасте смотрю, можно на оф. сайте нхл

    19.03.2025

  • KlimA

    он везде лёг

    19.03.2025

  • KlimA

    Вот же.. ВК не пашет и НХЛ стоп.. а где ещё можно посмотреть?

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Погнали 3 сет!

    19.03.2025

  • mikha1

    Аналогично коллега

    19.03.2025

  • Алексей Х

    У нас и вк не работает сегодня...

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    До чего дошёл хоккей... занюханные сепараторы возят хабс... бродвей каким то уголькам летит 8-24 в мэдисон...(

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон тащит.

    19.03.2025

  • mikha1

    Левшунов стабильно очки набирает. Сегодня уже передача на Бедарда в большинстве.

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Погнали.Заключительный период.

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Так, забивают тока Диланы... расходимся)

    19.03.2025

  • mikha1

    Как-то Рейнджерс не очень бьется. 1-2 и всего 7 бросков за 2 периода.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Битва за ПО...Очки на вес золота

    19.03.2025

  • mikha1

    Что-то результативность всех сегодняшних матчей не впечатляет.

    19.03.2025

  • mikha1

    2й период сьал калькой с 1го, но без забитых голов. Еще и по броскам кэпс уступили. Ждем 3й, который я уже не посмотрю(

    19.03.2025

  • Apei

    ждем тройную бесконечность 888

    19.03.2025

  • Алексей Х

    maxcds, хорош филонить! Включайся давай!

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Так. Пора за дело, хватит прелюдий)

    19.03.2025

  • mikha1

    Что-то мы сегодня без удалений..

    19.03.2025

  • mikha1

    Броски до ворот Детройта совсем перестали доходить(

    19.03.2025

  • Алексей Х

    За решение задач обеих команд! //Конфуций

    19.03.2025

  • N.A.F.1974

    Привет всем!

    19.03.2025

  • maxcds

    Детройту - ни очка!

    19.03.2025

  • maxcds

    Вашингтон играет и сразу народ в комментах трется.. Ничего не меняется)

    19.03.2025

  • mikha1

    С начала 2го периода Строум снова с Уилсоном и КММ.

    19.03.2025

  • Алексей Х

    Пока в дороге, всем привет!

    19.03.2025

  • mikha1

    Смотрю Козенс пришелся ко двору Оттаве 5 (2+3) очаков в 6 матчах.

    19.03.2025

  • mikha1

    Самая концовка сезона не проще. Но мне кажется они по игре сейчас лучше, чем Калгари и Ванвувер, сильнее играют.

    19.03.2025

  • Город Моторов

    Мразек классный вратарь. обменяли за копейки.

    19.03.2025

  • mikha1

    Причем Карбери опять отправил к Овечкину и Протасу Строума.

    19.03.2025

  • Ментяра

    У блюзменов календарь попроще?

    19.03.2025

  • Город Моторов

    молодец капитан.

    19.03.2025

  • mikha1

    Ну вот.. Не уследили за отскоком(

    19.03.2025

  • mikha1

    Несмотря на преимущество в целом, кэпс многовато теряют шайбу и катастрофически проигрывают точку, в основном Дюбуа 0 из 5!

    19.03.2025

  • mikha1

    Пока тенденция такая, что последние места в плей-офф займут Рейнджерс и Сент-Луис. Ну и Оттава само собой)

    19.03.2025

  • mikha1

    Панарин 30й забил!!

    19.03.2025

  • mikha1

    Хорошее начало от кэпс. Пробили Мразека уже на 7 минуте, постарался Строум и хорошо вратаря закрыли.

    19.03.2025

  • Ментяра

    Поехали, Саня, жги! За крылья болел пацаном во времена русской пят?рки, да кто тогда не болел.

    19.03.2025

  • Город Моторов

    Вперёд Детройт. только победа.

    19.03.2025

  • Елисей Петров

    Буду к третьему периоду тоже, к развязке и еще чему-нибудь))).

    19.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Из-за перевода времени в США время начала матча ну очень неудобным стало!!! В 4 утра вставать это перебор. К третьему периоду может проснусь. Кто будет смотреть и болеть с самого начала - желаю хороших эмоций!

    18.03.2025

  • Andrew_BD

    Привет! Я в Сеуле, после проведенных в Пекине лишних полдня из-за сдвига рейсов. У меня +14 ч к Вашингтону, +6 ч к Москве и плотный график. Ни смотреть ближайшие две игры не смогу (даже следить во время матчей; с 8 утра встречи каждый день), ни толком за чем-либо следить... Силбер писала, что Строум и Фрэнк заболели, и если Фрэнк в принципе на лавке сейчас, то насчет Строума есть некоторая надежда, что сыграет, несмотря на болезнь. Больше, увы, ничего не знаю.

    18.03.2025

  • shurikfromkaragay

    Эндрю, какие новости из стана "Кэпиталс"? Миро не собираются поднимать в основу?

    18.03.2025

    «Ванкувер» прервал победную серию «Виннипега»

    «Даллас» — «Анахайм»: видеообзор матча
