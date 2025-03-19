НХЛ, результаты и видео голов 19 марта: «Вашингтон» победил «Детройт», «Рейнджерс» проиграли «Калгари» и другие матчи
19 марта, среда
«Монреаль» — «Оттава» — 6:3 (1:1, 0:1, 5:1)
Голы: Дворак — 8 (Галлахер, Савар), 2:07 — 1:0. Батерсон — 19 (Козенс), 16:42 — 1:1. Амадио — 10 (Хэмоник, Жиру), 32:38 — 1:2. Хатсон — 5 (Эванс), 43:38 — 2:2. Хэмоник — 1 (Перрон, Клевен), 46:13 — 2:3. Андерсон — 10 (Каррье, Дворак), 50:22 — 3:3. Сузуки — 21 (бол., Галлахер, Ньюхук), 55:23 — 4:3. Андерсон — 11 (п.в., Дворак, Эванс), 58:16 — 5:3. Галлахер — 16 (п.в., Дворак), 59:01 — 6:3.
Вратари: Монтембо — Улльмарк (57:42 — 58:16, 58:33 — 59:01).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (9+8+16) — 25 (11+9+5).
Наши: — - Зуб (19.21/0/0).
19 марта. Монреаль. Centre Bell.
«Рейнджерс» — «Калгари» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Панарин — 30 (Вааканайнен, Куилль), 1:13 — 1:0. Кадри — 24 (Уигар, Зари), 10:22 — 1:1. Коронато — 18 (бол., Кадри, Уигар), 18:03 — 1:2.
Вратари: Шестеркин (57:36) — Владарж.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 13 (5+3+5) — 35 (14+10+11).
Наши: Панарин (22.41/2/0) — Мироманов (11.44/0/0).
19 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Голы: Коппанен — 1 (Колячонок, Летанг), 4:40 — 1:0. Кросби — 24 (Тимминс, Грэйвс), 19:45 — 2:0. Палмиери — 21, 40:17 — 2:1. Добсон — 8 (Хорват, Палмиери), 45:34 — 2:2. Энгвалль — 5 (Добсон, Фэшинг), 53:08 — 2:3. Хольмстрем — 16 (п.в., Палмиери), 58:28 — 2:4.
Вратари: Джерри (57:43 — 58:28) — Сорокин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (9+8+4) — 40 (12+13+15).
Наши: Малкин (19.45/0/-2) — Цыплаков (10.28/3/0).
19 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.
«Вашингтон» — «Детройт» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Строум — 22 (Карлсон, Сандин), 6:36 — 1:0. Ларкин — 28 (Чиаро), 12:28 — 1:1. Дюбуа — 18 (Протас, Чикран), 48:16 — 2:1. Уилсон — 30 (Протас, Фехервари), 54:21 — 3:1. Макмайкл — 24 (Овечкин, Строум), 55:27 — 4:1.
Вратари: Томпсон — Мразек.
Броски: 26 (14+5+7) — 23 (7+11+5).
Наши: Овечкин (15.20/1/+1) — Тарасенко (15.26/0/-1).
19 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
«Даллас» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 25 (бол., Харли, Хинтц), 11:42 — 1:0. Нестеренко — 3 (Минтюков, Мактавиш), 22:48 — 1:1. Гранлунд — 17 (Дюшен, Марчмент), 24:25 — 2:1. Карлссон — 15 (бол., Строум, Терри), 33:03 — 2:2. Карлссон — 16 (буллит), 39:20 — 2:3. Харли — 13 (Бенн, Бурк), 44:37 — 3:3. Гранлунд — 18 (Харли, Хинтц), 62:32 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Достал.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (9+15+4+3) — 25 (2+16+6+1).
Наши: Любушкин (18.49/0/+1) — Минтюков (12.25/1/+1).
19 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
«Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Фолк — 3 (бол., Холлоуэй, Нейберс), 6:04 — 0:1. Нейберс — 19 (Фолк, Томас), 18:16 — 0:2. Кайру — 28 (Холлоуэй, Фаулер), 38:50 — 0:3. Шей — 9 (Стэмкос, Форсберг), 39:59 — 1:3. Кайру — 29 (Холлоуэй), 53:45 — 1:4.
Вратари: Сарос — Хофер.
Штраф: 33 — 18.
Броски: 23 (7+8+8) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечков (15.42/0/0) — Бучневич (15.00/0/+1), Торопченко (13.38/0/0).
19 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
«Чикаго» — «Сиэтл» — 2:6 (2:1, 0:4, 0:1)
Голы: Бедард — 18 (бол., Левшунов, Бертуцци), 3:46 — 1:0. Бертуцци — 18 (Власик, Райхель), 17:13 — 2:0. Ларссон — 6 (Бенайерс, Шварц), 17:44 — 2:1. Эберле — 8 (Стивенсон, Олексяк), 25:55 — 2:2. Маккэн — 17 (Бураковски), 26:21 — 2:3. Бенайерс — 17 (Ларссон, Данн), 32:53 — 2:4. Райт — 16 (Эйссимонт, Монтур), 35:13 — 2:5. Райт — 17 (Ларссон, Бураковски), 46:55 — 2:6.
Вратари: Найт — Даккорд.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 29 (15+6+8) — 30 (9+13+8).
Наши: Михеев (14.12/3/-1) — -.
19 марта. Чикаго. United Center. 18505 зрителей.
«Эдмонтон» — «Юта» — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Голы: Нюджент-Хопкинс — 17 (мен.), 12:28 — 1:0. Хаймэн — 23 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 15:14 — 2:0. Макдэвид — 26 (Бушар, Экхольм), 19:56 — 3:0. Хаймэн — 24 (Экхольм, Макдэвид), 27:41 — 4:0. Подколзин — 7 (Нюджент-Хопкинс), 29:53 — 5:0. Дурзи — 2 (Кули, Карконе), 36:26 — 5:1. Экхольм — 9 (Хаймэн), 40:33 — 6:1. Арвидссон — 10, 42:36 — 7:1.
Вратари: Пикар — Стаубер (Веймелка, 20:00).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 42 (14+16+12) — 31 (9+9+13).
Наши: Подколзин (13.09/1/+1) — Сергачев (24.28/3/-2).
19 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Ванкувер» — «Виннипег» — 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)
Голы: О`Коннор — 9 (Хьюз, Блюгерс), 4:55 — 1:0. Элерс — 22 (Наместников), 14:50 — 1:1. Босер — 19 (бол., Хьюз, Леккеримяки), 18:29 — 2:1. Хегландер — 6 (Босер, Э. Петтерссон), 19:57 — 3:1. Иафалло — 11 (Танев, Шенн), 27:07 — 3:2. Босер — 20 (М. Петтерссон, Хегландер), 33:57 — 4:2. Сутер — 19 (Шервуд, Дебраск), 34:43 — 5:2. Сутер — 20 (п.в.), 59:56 — 6:2.
Вратари: Ланкинен — Хеллибак.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 22 (9+9+4) — 21 (6+7+8).
Наши: — - Наместников (17.00/0/+1).
19 марта. Ванкувер. Rogers Arena.
