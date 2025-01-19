НХЛ, расписание и результаты 19-20 января: «Монреаль» — «Рейнджерс», «Даллас» — «Детройт»
Регулярный чемпионат НХЛ.
19 января, воскресенье
21.00 (мск) «Нью-Джерси» — «Оттава»
20 января, понедельник
03.00 «Монреаль» — «Рейнджерс»
04.00 «Даллас» — «Детройт»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|4 : 2
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|3 : 2
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|4 : 2
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -
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