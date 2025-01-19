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Сегодня, 12:00

НХЛ, расписание и результаты 19-20 января: «Монреаль» — «Рейнджерс», «Даллас» — «Детройт»

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Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

19 января, воскресенье

21.00 (мск) «Нью-Джерси» — «Оттава»

20 января, понедельник

03.00 «Монреаль» — «Рейнджерс»

04.00 «Даллас» — «Детройт»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 48 26 22 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Филадельфия 47 21 26 48
6 Рейнджерс 45 22 23 47
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 45 23 22 50
5 Бостон 47 22 25 50
6 Монреаль 45 22 23 48
7 Детройт 45 21 24 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 46 27 19 58
3 Даллас 45 28 17 57
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
19.01 00:05
Колорадо – Даллас
 6 : 3
19.01 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 0
19.01 03:00
Виннипег – Калгари
 1 : 3
19.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 4 : 1
19.01 03:00
Монреаль – Торонто
 3 : 7
19.01 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 1
19.01 03:00
Рейнджерс – Коламбус
 1 : 0 Б
19.01 03:30
Айлендерс – Сан-Хосе
 4 : 1
19.01 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 6 : 2
19.01 04:00
Чикаго – Вегас
 5 : 3
19.01 05:00
Юта – Сент-Луис
 4 : 2
19.01 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 2
19.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 4 : 2
19.01 21:00
Нью-Джерси – Оттава
 - : -
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