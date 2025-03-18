Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

18 марта, 05:40

НХЛ, результаты и видео голов 18 марта: «Тампа» обыграла «Филадельфию», «Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте» и другие матчи

Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Регулярный чемпионат НХЛ

18 марта, вторник

«Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кребс — 6 (бол., Куинн, Пауэр), 4:19 — 0:1. Заха — 14 (Гики, Пастрняк), 13:00 — 1:1. Гики — 23 (Уотерспун), 15:13 — 2:1. Пауэр — 7 (Маклеод, Байрам), 32:48 — 2:2. Так — 25 (бол., Пауэр, Куинн), 64:49 — 2:3.
Вратари: Корписало — Луукконен.
Штраф: 13 — 9.
Броски: 19 (8+4+5+2) — 30 (7+9+8+6).
Наши: Задоров (22.27/2/0), Хуснутдинов (12.43/1/-1) — -.
18 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Майер — 20 (Ноесен, Хишир), 33:35 — 0:1. Братт — 20 (Дюмулин, Гласс), 34:14 — 0:2. Оливье — 16 (Дэнфорт, Эштон-Риз), 53:24 — 1:2.
Вратари: Гривз — Аллен.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 46 (8+14+24) — 20 (5+12+3).
Наши: Воронков (16.02/3/-1), Марченко (20.02/4/-1), Проворов (21.09/2/0), Чинахов (14.31/6/-1) — -.
18 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16708 зрителей.

«Тампа» — «Филадельфия» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кучеров — 29, 18:31 — 1:0. Гюнцель — 33 (бол., п.в., Кучеров, Пойнт), 58:30 — 2:0.
Вратари: Василевский — Федотов.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 23 (11+4+8) — 21 (9+5+7).
Наши: Кучеров (22.37/3/+1) — Замула (13.12/0/0), Мичков (16.50/2/0).
18 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Торонто» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
Голы: Доми — 6 (Бенуа, Экман-Ларссон), 1:47 — 1:0. Андерссон — 9 (Юбердо, Поспишил), 19:13 — 1:1. В. Нюландер — 38 (бол., Марнер, Мэттьюс), 21:39 — 2:1. Робертсон — 12 (Доми, Экман-Ларссон), 29:34 — 3:1. Мэттьюс — 25 (бол., В. Нюландер, Марнер), 35:41 — 4:1. Мэттьюс — 26 (бол., Найз, В. Нюландер), 38:54 — 5:1. Макманн — 18 (Райлли, Ярнкрок), 43:03 — 6:1. Бол — 3 (Хант, Шарангович), 59:12 — 6:2.
Вратари: Уолл — Вольф (Владарж, 40:00).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (14+12+3) — 25 (6+7+12).
Наши: — .
18 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19033 зрителя.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Кемпе — 28 (бол., Фиала, Даути), 4:59 — 0:1. Хартман — 9 (бол., Сперджен), 21:51 — 1:1. Зуккарелло — 16 (бол., Болди, Хартман), 55:22 — 2:1. Юханссон — 7 (п.в., Сперджен), 59:04 — 3:1.
Вратари: Густавссон — Кемпер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (9+5+8) — 29 (8+13+8).
Наши: Тренин (16.34/0/0) — Гавриков (18.12/1/0), Кузьменко (16.51/1/0).
18 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18033 зрителя.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Apei

    у сида особо блестящих партнеров тоже не было, с малычем по разным тройкам разводили

    19.03.2025

  • VeryOldLazy

    Ну ну, Джонни это Сид без команды и партнёров...

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Дядя Саша, ты Дурак? Серёжа

    18.03.2025

  • андр

    Желтый шнурок.

    18.03.2025

  • Саша

    Не додумались Овечкина на прокат отдавать другим командам в те дни, когда Вашингтон не играет. Нечего высосать из никому не нужной статистики. Овечкин опередил всех по количеству заброшенных шайб, когда у него развязался шнурок левого ботинка конька. :smiley::rofl::joy:

    18.03.2025

  • Колючий Пушистик

    На Востоке продолжается битва за последнюю путевку, 6 команд, при этом и Мишки, и Коламбус проигрывают свои важнейшие матчи... Мне хочется конечно восьмой командой увидеть Рейнджерс, так что хоккейный день хорошо прошел) На западе все полегче, но не сильно, аналогично за последнюю путевку бьются 4 команды. Здесь мои предпочтения на стороне любой из двух канадских команд, Косатки или Огоньки - не суть важно, их должны будут раскатать Пеги!

    18.03.2025

  • N.A.F.1974

    В четырех играх последних на один гол сподобились.Никуда не годится.

    18.03.2025

  • Apei

    лучше харту

    18.03.2025

  • Apei

    годро звезда пары сезонов

    18.03.2025

  • N.A.F.1974

    Монахен с Марченко и Воронковым отличную тройку образовали.Одну из лучших.

    18.03.2025

  • андр

    А где новости про Овечкина? Типа "если бы Вашингтон сегодня играл, Овечкин мог бы забить/не забить..."

    18.03.2025

  • Скиталец

    Жакетам не хватает Джони Хоккей Гудро, эх.. И нам не хватает одного из лучших игроков своего поколения. Покойся с миром брат.

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Монахова нет...

    18.03.2025

  • maxcds

    Долго ждали травмированных, а получается без них - голодными лучше играли. Чинахов вернулся, до этого Дженнер...

    18.03.2025

  • Скиталец

    Куч, включайся, давай жми. Забери на флажке у Мака Арту)

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Совершенно непонятный провал...

    18.03.2025

  • maxcds

    Эх, Коламбус, Колямбус... Важнейшая игра( Похоже не в этом сезоне(

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    А Никитос - буллит Федоту) А Метисов разыгрался А пинжаки за 3 игры сподобились на голешник)

    18.03.2025

  • VeryOldLazy

    Вот такие все болелы...

    18.03.2025

    • «Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте» и прервал серию из пяти побед

    Василевский сравнялся с Шестеркиным по количеству матчей на ноль в нынешнем сезоне НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости