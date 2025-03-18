НХЛ, результаты и видео голов 18 марта: «Тампа» обыграла «Филадельфию», «Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте» и другие матчи

Регулярный чемпионат НХЛ

18 марта, вторник

«Бостон» — «Баффало» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кребс — 6 (бол., Куинн, Пауэр), 4:19 — 0:1. Заха — 14 (Гики, Пастрняк), 13:00 — 1:1. Гики — 23 (Уотерспун), 15:13 — 2:1. Пауэр — 7 (Маклеод, Байрам), 32:48 — 2:2. Так — 25 (бол., Пауэр, Куинн), 64:49 — 2:3.

Вратари: Корписало — Луукконен.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 19 (8+4+5+2) — 30 (7+9+8+6).

Наши: Задоров (22.27/2/0), Хуснутдинов (12.43/1/-1) — -.

18 марта. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Майер — 20 (Ноесен, Хишир), 33:35 — 0:1. Братт — 20 (Дюмулин, Гласс), 34:14 — 0:2. Оливье — 16 (Дэнфорт, Эштон-Риз), 53:24 — 1:2.

Вратари: Гривз — Аллен.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 46 (8+14+24) — 20 (5+12+3).

Наши: Воронков (16.02/3/-1), Марченко (20.02/4/-1), Проворов (21.09/2/0), Чинахов (14.31/6/-1) — -.

18 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 16708 зрителей.

«Тампа» — «Филадельфия» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кучеров — 29, 18:31 — 1:0. Гюнцель — 33 (бол., п.в., Кучеров, Пойнт), 58:30 — 2:0.

Вратари: Василевский — Федотов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 23 (11+4+8) — 21 (9+5+7).

Наши: Кучеров (22.37/3/+1) — Замула (13.12/0/0), Мичков (16.50/2/0).

18 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Торонто» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Голы: Доми — 6 (Бенуа, Экман-Ларссон), 1:47 — 1:0. Андерссон — 9 (Юбердо, Поспишил), 19:13 — 1:1. В. Нюландер — 38 (бол., Марнер, Мэттьюс), 21:39 — 2:1. Робертсон — 12 (Доми, Экман-Ларссон), 29:34 — 3:1. Мэттьюс — 25 (бол., В. Нюландер, Марнер), 35:41 — 4:1. Мэттьюс — 26 (бол., Найз, В. Нюландер), 38:54 — 5:1. Макманн — 18 (Райлли, Ярнкрок), 43:03 — 6:1. Бол — 3 (Хант, Шарангович), 59:12 — 6:2.

Вратари: Уолл — Вольф (Владарж, 40:00).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (14+12+3) — 25 (6+7+12).

Наши: — .

18 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19033 зрителя.

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Кемпе — 28 (бол., Фиала, Даути), 4:59 — 0:1. Хартман — 9 (бол., Сперджен), 21:51 — 1:1. Зуккарелло — 16 (бол., Болди, Хартман), 55:22 — 2:1. Юханссон — 7 (п.в., Сперджен), 59:04 — 3:1.

Вратари: Густавссон — Кемпер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+5+8) — 29 (8+13+8).

Наши: Тренин (16.34/0/0) — Гавриков (18.12/1/0), Кузьменко (16.51/1/0).

18 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18033 зрителя.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25