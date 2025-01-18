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Сегодня, 10:30

НХЛ, расписание и результаты 18-19 января: «Рейнджерс» — «Коламбус», «Вашингтон» — «Питтсбург» и другие матчи

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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

18 января, суббота

20.30 (мск) «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

23.00 «Оттава» — «Бостон»

19 января, воскресенье

00.00 «Колорадо» — «Даллас»

02.00 «Флорида» — «Анахайм»

03.00 «Монреаль» — «Торонто»

03.00 «Рейнджерс» — «Коламбус»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Детройт»

03.00 «Вашингтон» — «Питтсбург»

03.00 «Виннипег» — «Калгари»

03.30 «Айлендерс» — «Сан-Хосе»

04.00 «Чикаго» — «Вегас»

04.00 «Нэшвилл» — «Миннесота»

05.00 «Юта» — «Сент-Луис»

06.00 «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»

06.00 «Ванкувер» — «Эдмонтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 45 30 15 65
2 Нью-Джерси 47 26 21 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 45 22 23 50
5 Филадельфия 46 20 26 46
6 Питтсбург 47 19 28 46
7 Рейнджерс 44 21 23 45
8 Айлендерс 44 17 27 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 46 28 18 58
2 Флорида 46 26 20 55
3 Тампа-Бэй 43 24 19 51
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 44 22 22 48
6 Монреаль 44 22 22 48
7 Детройт 44 21 23 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 31 15 65
2 Миннесота 45 27 18 58
3 Даллас 44 28 16 57
4 Колорадо 46 27 19 55
5 Сент-Луис 46 22 24 48
6 Юта 44 18 26 43
7 Нэшвилл 44 15 29 37
8 Чикаго 45 14 31 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 29 16 61
2 Эдмонтон 45 29 16 61
3 Лос-Анджелес 42 25 17 55
4 Калгари 44 21 23 49
5 Ванкувер 44 19 25 48
6 Анахайм 45 18 27 42
7 Сиэтл 46 19 27 41
8 Сан-Хосе 47 14 33 34
Результаты / календарь
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22.01
23.01
18.01 03:00
Каролина – Вегас
 3 : 2
18.01 03:00
Баффало – Питтсбург
 2 : 5
18.01 20:30
Нью-Джерси – Филадельфия
 - : -
18.01 23:00
Оттава – Бостон
 - : -
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