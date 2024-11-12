Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:45

НХЛ, расписание и результаты 13 ноября: «Рейнджерс» — «Виннипег», «Эдмонтон» — «Айлендерс» и другие матчи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

13 ноября, среда

03.00 мск. «Флорида» — «Нью-Джерси»

03.00. «Рейнджерс» — «Виннипег»

03.00. «Торонто» — «Оттава»

04.00. «Сент-Луис» — «Бостон»

05.00. «Эдмонтон» — «Айлендерс»

06.00. «Сиэтл» — «Коламбус»

06.00. «Ванкувер» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Хоккей
НХЛ
Читайте также
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Денис Казанский рассказал удивительную историю про аутсайдера АПЛ «Ипсвич»
Тренер из Косово ударил восьмилетнюю дочь после поражения на чемпионате Европы
Госдума ввела штрафы за пропаганду «чайлдфри». Что нужно знать
За что Амарала уволили из «Спартака»
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Популярное видео
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тротц: «У Овечкина уже был бы рекорд, если бы не пара локаутов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 11 3 22
2 Нью-Джерси 18 10 8 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 14 5 9 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 16 7 9 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Калгари 16 8 8 19
4 Ванкувер 13 7 6 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
Результаты / календарь
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
12.11 03:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 4 : 3 Б
12.11 03:00
Питтсбург – Даллас
 1 : 7
12.11 04:30
Калгари – Лос-Анджелес
 3 : 1
12.11 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 2 ОТ
12.11 06:00
Вегас – Каролина
 2 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости