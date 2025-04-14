НХЛ, видео голов и результаты 13 и 14 апреля: «Тампа» победила «Баффало», «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» и другие матчи
13 апреля, воскресенье
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Хорват — 28, 39:03 — 0:1.
Вратари: Маркстрем — Сорокин.
Штраф: 9 — 2.
Броски: 25 (10+6+9) — 22 (8+5+9).
Наши: — - Романов (22.27/1/+1), Цыплаков (14.47/1/0).
13 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
«Оттава» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Делорье — 2 (Йорк, Хэтэуэй), 31:43 — 0:1. Штюцле — 22 (Шабо, Хэмоник), 32:36 — 1:1. Кэйтс — 16 (Андре, Бринк), 37:17 — 1:2. Зеттерлунд — 19 (Пинто, Шабо), 44:41 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Силер), 47:33 — 2:3. Шабо — 8 (Крокшенк, Штюцле), 52:54 — 3:3. Штюцле — 23 (бол., Батерсон, Жиру), 61:40 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Федотов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (6+9+9+1) — 32 (8+14+10+0).
Наши: Зуб (19.34/0/0) — Замула (13.32/0/0), Мичков (15.50/4/-1).
13 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16059 зрителей.
«Питтсбург» — «Бостон» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Э. Линдхольм — 17 (Пастрняк, Йокихарью), 19:57 — 0:1. Люссель — 1 (бол., Заха, Хуснутдинов), 28:52 — 0:2. Гики — 32 (Пастрняк, Э. Линдхольм), 31:56 — 0:3. Ракелль — 35 (бол., Томасино, Койвунен), 39:44 — 1:3. Лауко — 5 (п.в., Заха, Задоров), 57:30 — 1:4.
Вратари: Джерри — Корписало.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 25 (6+9+10) — 31 (13+13+5).
Наши: Малкин (16.00/0/-1), Пономарев (11.43/1/-1) — Задоров (19.19/0/+2), Хуснутдинов (13.38/2/0).
13 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15976 зрителей.
14 апреля, понедельник
«Каролина» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Хольмберг — 7 (Райлли, Карло), 19:43 — 0:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 30:20 — 0:2. В. Нюландер — 45 (Доми, Бенуа), 41:25 — 0:3. Ахо — 29 (бол., Джарвис, Бернс), 47:58 — 1:3. Таварес — 38 (Доми, Райлли), 55:43 — 1:4.
Вратари: Андерсен — Уолл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 26 (11+2+13) — 20 (4+8+8).
Наши: Орлов (21.53/0/0), Свечников (15.55/5/-2) — -.
14 апреля. Роли. Lenovo Center. 18905 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 7:4 (1:2, 4:0, 2:2)
Голы: Гюнцель — 39 (Хагель, Чирелли), 16:35 — 1:0. Кулих — 15 (Томпсон), 19:37 — 1:1. Клифтон — 1 (Кребс, Куинн), 19:52 — 1:2. Макдона — 4 (Хагель, Чирелли), 23:02 — 2:2. Кучеров — 35 (Хедман, Гурд), 26:34 — 3:2. Джики — 7 (Гонсалвес, Пол), 34:21 — 4:2. Лиллеберг — 1 (Чаффи, Гонсалвес), 36:45 — 5:2. Кучеров — 36, 42:39 — 6:2. Так — 34 (бол., Далин, Петерка), 48:39 — 6:3. Гюнцель — 40 (бол., Кучеров, Хагель), 53:12 — 7:3. Лафферти — 4 (Далин), 58:23 — 7:4.
Вратари: Йоханссон — Раймер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (5+15+11) — 25 (11+7+7).
Наши: Кучеров (19.42/4/+2) — -.
14 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Вашингтон» — «Коламбус» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Овечкин — 43 (Строум), 1:10 — 1:0. Веренски — 22 (Проворов, Монахэн), 14:36 — 1:1. Фантилли — 29, 24:39 — 1:2. Фантилли — 30 (К. Джонсон, ван Римсдайк), 41:57 — 1:3. Воронков — 21, 55:48 — 1:4.
Вратари: Линдгрен — Гривз.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 30 (7+13+10) — 23 (10+7+6).
Наши: Овечкин (17.07/6/0) — Воронков (13.24/4/+1), Марченко (20.47/2/+1), Проворов (24.19/1/+2).
14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: К. Браун — 13 (Макдэвид), 20:59 — 0:1. Иафалло — 15 (бол., Шайфли, Миллер), 26:16 — 1:1. Хенрик — 12 (Перри, Бушар), 32:39 — 1:2. Перри — 18 (Райан), 52:25 — 1:3. Арвидссон — 15 (п.в., Кулак, Макдэвид), 58:40 — 1:4.
Вратари: Комри (57:45 — 58:40) — С. Скиннер.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 18 (7+5+6) — 39 (10+18+11).
Наши: Наместников (15.10/0/0) — Подколзин (14.22/1/+1).
14 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Голы: Тоффоли — 30 (Карлссон, Грегор), 3:09 — 0:1. Уигар — 8 (Клапка, Юбердо), 9:24 — 1:1. Клапка — 5 (Кадри, Юбердо), 14:15 — 2:1. Рутта — 3 (Эклунд, Тоффоли), 24:20 — 2:2. Шарангович — 16 (Фрост, Пачал), 41:30 — 3:2. Коронато — 25 (Баклунд, Коулмэн), 50:55 — 4:2. Шарангович — 17 (п.в., Андерссон), 57:16 — 5:2.
Вратари: Вольф — Романов (57:02 — 57:16).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (6+16+8) — 30 (15+5+10).
Наши: — - Коваленко (15.28/1/-2).
14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17232 зрителя.
«Анахайм» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
Голы: Мактавиш — 22 (Нестеренко, Терри), 18:52 — 1:0. Коланджело — 9 (Киллорн, Ватрано), 27:35 — 2:0. Аамодт — 1 (Нечас, Друри), 50:05 — 2:1. Друри — 8 (бол., Малински, Койл), 54:34 — 2:2. Койл — 17 (Веси, О`Коннор), 57:51 — 2:3. Джонсон — 2 (п.в., Койл), 59:12 — 2:4.
Вратари: Достал (58:50 — 59:12) — Уэджвуд.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (6+9+5) — 24 (8+6+10).
Наши: Минтюков (17.03/0/-1) — -.
14 апреля. Анахайм. Honda Center. 17241 зритель.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3