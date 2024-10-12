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Сегодня, 12:00

НХЛ, расписание и результаты 12 и 13 октября: «Вашингтон» — «Нью-Джерси», матчи «Рейнджерс» и «Питтсбурга»

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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

12 октября, суббота

20.00 мск. «Бостон» — «Лос-Анджелес»

13 октября, воскресенье

02.00. «Баффало» — «Флорида»

02.00. «Детройт» — «Нэшвилл»

02.00. «Монреаль» — «Оттава»

02.00. «Рейнджерс» — «Юта»

02.00. «Торонто» — «Питтсбург»

02.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

03.00. «Даллас» — «Айлендерс»

03.00. «Миннесота» — «Сиэтл»

04.00. «Колорадо» — «Коламбус»

05.00. «Калгари» — «Филадельфия»

05.00. «Эдмонтон» — «Чикаго»

05.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 3 2 1 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Питтсбург 2 1 1 2
5 Айлендерс 1 0 1 1
6 Вашингтон 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Оттава 1 1 0 2
3 Бостон 2 1 1 2
4 Флорида 2 1 1 2
5 Монреаль 2 1 1 2
6 Торонто 2 1 1 2
7 Детройт 1 0 1 0
8 Баффало 3 0 3 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Сент-Луис 3 2 1 4
4 Даллас 1 1 0 2
5 Миннесота 1 1 0 2
6 Чикаго 2 0 2 1
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Лос-Анджелес 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Ванкувер 2 0 2 2
5 Сан-Хосе 1 0 1 1
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
Результаты / календарь
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12.10 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 1 : 4
12.10 03:00
Виннипег – Чикаго
 2 : 1 ОТ
12.10 05:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 3
12.10 05:00
Ванкувер – Филадельфия
 2 : 3 Б
12.10 20:00
Бостон – Лос-Анджелес
 - : -
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