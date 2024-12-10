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Сегодня, 11:30

НХЛ, расписание и результаты 11 декабря: «Питтсбург» — «Колорадо», «Юта» — «Миннесота» другие матчи

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Кирилл Капризов (№97) радуется голу вместе с игроками «Миннесоты».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

11 декабря, среда

03.00 (мск) «Каролина» — «Сан-Хосе»

03.00 «Коламбус» — «Филадельфия»

03.00 «Нью-Джерси» — «Торонто»

03.00 «Питтсбург» — «Колорадо»

03.30 «Айлендерс» — «Лос-Анджелес»

04.00 «Нэшвилл» — «Калгари»

04.00 «Виннипег» — «Бостон»

05.00 «Эдмонтон» — «Тампа»

05.30 «Юта» — «Миннесота»

06.00 «Сиэтл» — «Флорида»

06.00 «Ванкувер» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 27 14 13 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 26 10 16 24
Результаты / календарь
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10.12 03:00
Рейнджерс – Чикаго
 1 : 2
10.12 03:00
Баффало – Детройт
 5 : 6 Б
10.12 03:30
Монреаль – Анахайм
 3 : 2 Б
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