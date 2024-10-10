НХЛ, результаты и видео голов 10 октября: «Рейнджерс» разгромил «Питтсбург» и другие матчи
10 октября, четверг
«Монреаль» — «Торонто» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Кофилд — 1 (бол., Слафковски, Дак), 7:48 — 1:0.
Вратари: Монтембо — Столарз (57:45).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (14+6+7) — 45 (18+13+14).
Монреаль. Centre Bell.
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Кэррик — 1 (Труба, Бродзински), 2:24 — 0:1. Лафренье — 1 (Панарин), 17:23 — 0:2. Крайдер — 1 (Труба, Смит), 19:48 — 0:3. Хытил — 1 (Куилль), 29:39 — 0:4. Крайдер — 2 (мен.), 51:35 — 0:5. Трочек — 1 (Лафренье, Панарин), 56:59 — 0:6.
Вратари: Джерри — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (10+9+10) — 41 (15+14+12).
Малкин (17.20/1/-2) — Панарин (16.45/2/+2).
Питтсбург. PPG Paints Arena.
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)
Голы: Лаури — 1 (Нидеррайтер, Эпплтон), 14:56 — 0:1. Эпплтон — 1 (Нидеррайтер, Пионк), 18:35 — 0:2. Купари — 1 (Моррисси, Бэррон), 24:17 — 0:3. Самберг — 1 (Эпплтон, Лаури), 24:37 — 0:4. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Шайфли), 29:33 — 0:5. Шайфли — 1 (бол., Элерс, Виларди), 54:15 — 0:6.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 31:08) — Хеллибак.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 30 (9+14+7) — 20 (8+7+5).
Наши: Подколзин (11.47/1/-1) — Наместников (12.15/0/0).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Ванкувер» — «Калгари» — 5:6 ОТ (4:1, 0:1, 1:3, 0:1)
Голы: Спронг — 1 (бол., Гронек, Хейнен), 9:40 — 1:0. Босер — 1 (бол., Дебраск, Петтерссон), 11:48 — 2:0. Гарлэнд — 1 (Хегландер, Рятю), 12:16 — 3:0. Манта — 1 (мен.), 15:49 — 3:1. Босер — 2 (Миллер, Хьюз), 17:18 — 4:1. Андерссон — 1 (Кадри, Кузьменко), 37:01 — 4:2. Поспишил — 1 (Манта, Бол), 42:41 — 4:3. Уигар — 1 (бол., Зари, Кадри), 48:16 — 4:4. Юбердо — 1 (Пачал, Бин), 50:40 — 4:5. Миллер — 1 (Хьюз), 58:23 — 5:5. Зари — 1 (Поспишил, Андерссон), 61:33 — 5:6.
Вратари: Шилов (57:32 — 58:23) — Владарж.
Штраф: 15 — 17.
Броски: 25 (15+3+7+0) — 26 (5+10+9+2).
Наши: — - Кузьменко (15.22/2/+1), Мироманов (17.47/0/0).
Ванкувер. Rogers Arena.
«Вегас» — «Колорадо» — 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)
Голы: Рантанен — 1 (Маккиннон, Тэйвз), 10:48 — 0:1. Олофссон — 1 (Пьетранджело, Теодор), 11:15 — 1:1. Барбашев — 1 (Хэнифин, Айкел), 18:32 — 2:1. Стоун — 1 (Айкел, Барбашев), 18:57 — 3:1. Рантанен — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 24:15 — 3:2. Уайтклауд — 1 (Барбашев, Айкел), 25:49 — 4:2. Миттельштадт — 1 (Жирар, Мэнсон), 37:32 — 4:3. Олофссон — 2 (бол., Теодор, Гертл), 39:46 — 5:3. Рантанен — 3 (Макар, Жирар), 46:59 — 5:4. Стоун — 2 (бол., Айкел, Теодор), 48:29 — 6:4. Барбашев — 2 (Макнэбб), 53:54 — 7:4. Хауден — 1 (п.в., Пирсон, Стоун), 59:24 — 8:4.
Вратари: Хилл — Георгиев (Аннунен, 40:00, 54:40 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (11+5+6) — 31 (14+8+9).
Наши: Барбашев (16.26/2/+3), Дорофеев (13.22/0/-1) — Коваленко (14.57/2/-1).
Парадайс. T-Mobile Arena.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -