НХЛ, результаты 1 и 2 ноября: «Даллас» примет «Флориду», «Миннесота» сыграет с «Тампой» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ
1 ноября
21:00 мск «Даллас» — «Флорида»
2 ноября
02:00 «Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс»
02:00 «Коламбус» — «Виннипег»
02:00 «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава»
03:00 «Миннесота» — «Тампа-Бэй»
04:00 «Калгари» — «Нью-Джерси»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|3
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|4
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|8
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
Результаты / календарь
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
|1.11
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|6 : 3
|1.11
|02:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 1
|1.11
|02:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|2 : 1
|1.11
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.11
|02:00
|
Каролина – Бостон
|8 : 2
|1.11
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 5
|1.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|3 : 2
|1.11
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
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