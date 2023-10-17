НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей НХЛ 18 октября (видео)
В ночь с 17 на 18 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ-2023/24. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр среды. Время начала — московское.
Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 18 октября
02.00. «Монреаль» — «Миннесота»
Онлайн-трансляция
02.00. «Филадельфия» — «Ванкувер»
Онлайн-трансляция
02.00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция
02.30. «Айлендерс» — «Аризона»
Онлайн-трансляция
03.00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция
03.00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
Онлайн-трансляция
05.00. «Сиэтл» — «Колорадо»
Онлайн-трансляция
05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»
Онлайн-трансляция
05.30. «Вегас» — «Даллас»
Онлайн-трансляция
Официального показа в России матчей Национальной хоккейной лиги нет. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|4
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|5
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|17.10
|02:00
|
Торонто – Чикаго
|1 : 4
|17.10
|02:00
|
Рейнджерс – Аризона
|2 : 1
|17.10
|02:00
|
Вашингтон – Калгари
|3 : 2 Б
|17.10
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|0 : 4
|17.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 4
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92