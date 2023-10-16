НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 17 октября

В ночь с 16 на 17 октября состоится 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 17 октября:

02.00. «Вашингтон» — «Калгари»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

02.00. «Коламбус» — «Детройт»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

02.00. «Рейнджерс» — «Аризона»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

02.00. «Торонто» — «Чикаго»

Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

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