НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 17 октября
В ночь с 16 на 17 октября состоится 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
Расписание трансляций матчей НХЛ 17 октября:
02.00. «Вашингтон» — «Калгари»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.00. «Коламбус» — «Детройт»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.00. «Рейнджерс» — «Аризона»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.00. «Торонто» — «Чикаго»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|4
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|7
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Торонто
|2
|2
|0
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|3
|5
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|2
|0
|2
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Миннесота
|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|4
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|16.10
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|5 : 2
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|6 : 3
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|
|
Брэди Ткачак
Оттава
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92