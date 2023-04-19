НХЛ проведет слушание по нарушению правил Бантинга в матче с «Тампой»

НХЛ проведет слушание по нарушению правил форварда «Торонто» Майкла Бантинга в стартовом матче первого раунда плей-офф против «Тампы» (3:7).

27-летний канадец нанес удар логтем в голову защитнику «Лайтнинг» Эрику Чернаку, за что получил пять минут штрафа. Слушание пройдет 19 апреля.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.