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НХЛ проведет расследование в адрес Эвандера Кейна о возможных ставках на игры лиги

01:48
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НХЛ в официальном Twitter прокомментировал информацию о том, что форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на игры лиги.

«Лиге стало известно о публикации в соцсетях, в которой утверждалось, что игрок «Сан-Хосе» Эвандер Кейн делал ставки на игры НХЛ. Честность нашей игры имеет первостепенное значение, и мы очень серьезно относимся к этим обвинениям. Мы намерены провести полное расследование и в настоящее время не будем давать никаких комментариев», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 29-летний канадец провел 56 матчей в НХЛ, в которых набрал 49 (22+27) очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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