НХЛ проведет четыре выставочных матча в Стокгольме в следующем сезоне

Четыре клуба НХЛ проведут выставочные матчи в Стокгольме в начале сезона-2023/24, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли. Команды сыграют четыре матча, которые пройдут в столице Швеции на «Авичи-Арене» в ноябре.

16 ноября состоится встреча между «Детройтом» и «Оттавой». 17 ноября сыграют «Торонто» и «Детройт», а 18 ноября — «Миннесота» с «Оттавой». Завершит серию выставочных матчей 19 ноября игра «Торонто» — «Миннесота».

В 2022 году клубы НХЛ уже проводили выставочные матчи в Чехии и Финляндии.