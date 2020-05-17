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НХЛ продвинулась в переговорах по плей-офф на 24 команды

18:48

Руководство НХЛ и Ассоциации игроков лиги продвинулись в переговорах по проведению плей-офф на 24 команды, сообщает журналист Пьер Лебрюн в Twitter. Переговоры еще не завершены и продолжатся в течение следующих одного-двух дней.

Никита Задоров.«В плей-офф НХЛ будет 24 команды, чтобы попали «Чикаго», «Монреаль» и «Рейнджерс». Задоров рассказал инсайд о кубковом раунде

Сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса.

Ранее российский защитник «Колорадо» Никита Задоров в интервью «СЭ» сообщил, что лига хочет провести плей-офф в расширенном формате, чтобы такие клубы, как «Чикаго», «Монреаль» или «Рейнджерс» тоже попали в Кубок Стэнли и принесли лиге больше денег.

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