НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ продолжит переговоры с профсоюзом игроков по продлению коллективного соглашения

19:26

Руководство Национальной хоккейной лиги встретится с представителями Ассоциации игроков НХЛ для продолжения переговоров о продлении коллективного трудового соглашения, сообщает официальный сайт лиги. Встреча запланирована на вторник, 11 февраля

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. Переговоры пройдут впервые с сентября, когда у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ и профсоюз игроков приняли решение не выходить из соглашения.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир