НХЛ продолжит переговоры с профсоюзом игроков по продлению коллективного соглашения

Руководство Национальной хоккейной лиги встретится с представителями Ассоциации игроков НХЛ для продолжения переговоров о продлении коллективного трудового соглашения, сообщает официальный сайт лиги. Встреча запланирована на вторник, 11 февраля

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. Переговоры пройдут впервые с сентября, когда у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ и профсоюз игроков приняли решение не выходить из соглашения.