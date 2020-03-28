НХЛ продлила карантин до 4 апреля

НХЛ продлила карантин для игроков до 4 апреля. Такое решение связано с продолжающейся пандемией коронавируса.

При это в лиге считают, что читают, что еще есть время для того, чтобы доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный розыгрыш Кубка Стэнли. Чемпионат был прерван 12 марта.

«Со временем мы приходим к пониманию, что за счет летних месяцев у нас есть больше возможностей, чем мы предполагали первоначально. Мы еще успеваем завершить все наши дела и подготовиться к полному регулярному сезону в следующем году», — сказал заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Во вторник МОК объявил о переносе Олимпиады- 2020 в Токио, что открывает новые возможности для телевизионных трансляций в июле и августе. НХЛ проверяет загруженность стадионов до конца августа.

«Надежда остается. Я бы даже сказал, что наша цель заключается в том, чтобы успеть все завершить до этого срока, — сказал Дэйли. — Все зависит от ситуации. Мы бы хотели начать играть весной. Если потребуется, мы готовы захватить начало лета. Нас устраивает такая перспектива. Но я не думаю, что на данный момент мы уже достаточно хорошо представляем себе, как будет развиваться ситуация и на что мы можем рассчитывать. ... Мы полагаем, что нам, возможно, придется играть в августе, если потребуется. Если нам потребуется организовать игры в это время, мы найдем для этого способ».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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