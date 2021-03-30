НХЛ признала Проворова третьей звездой дня в лиге. Видео

Официальный сайт НХЛ 30 марта определил лучших хоккеистов дня в лиге.

Третьей звездой дня стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, в активе которого победная шайба в овертайме в игре с «Баффало» (4:3).

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 34 матча, в которых набрал 17 (5+12) очков.

Второй звездой дня стал защитник «Колорадо» Кайл Макар, отдавший три результативные передачи в игре с «Анахаймом» (5:2).

Первой звездой дня НХЛ признала нападающего «Виннипега» Марка Шайфли с тремя (2+1) очками в игре с «Калгари» (5:1).