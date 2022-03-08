НХЛ приостановит действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ

НХЛ приостановит действие меморандума о взаимопонимании с КХЛ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Фрэнка Серавалли.

По сведениям источника, подобное решение повлияет на процесс подписания свободных агентов из КХЛ, однако запрета на заключение соглашений с игроками лиги нет. НХЛ уведомила КХЛ, что продолжит исполнять обязательства по действующим контрактам.

Сообщается, что НХЛ обратилась к клубам с требованием незамедлительно исключить любые взаимодействия с КХЛ и ее клубами, а также с агентами игроков, которые базируются в России.