НХЛ представила символическую сборную из 25 лучших игроков лиги за 25 лет — в нее попали трое россиян

НХЛ представила символическую сборную лиги из 25 лучших игроков за последние 25 лет.

Сборная была составлена по итогам голосования болельщиков, которые выбирали лучших хоккеистов из тех, кого НХЛ включила в символические пятерки каждого клуба за 25 лет.

В список попали трое россиян: нападающие Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Павел Дацюк («Детройт»). Всего в команду выбрали 6 вратарей, 3 защитников и 16 форвардов.

Символическая сборная НХЛ из лучших 25 игроков за 25 лет:

Вратари: Мартин Бродер, Марк-Андре Флери, Хенрик Лундквист, Роберто Луонго, Кэри Прайс, Патрик Руа.

Защитники: Здено Хара, Никлас Лидстрем, Кэйл Макар.

Нападающие: Джером Игинла, Джо Сакик, Теему Селянне, Джо Торнтон, Леон Драйзайтль, Джонни Годро, Нэйтан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Патрик Кейн, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Стивен Стэмкос.