11 мая, 22:02

НХЛ представила символическую сборную из 25 лучших игроков лиги за 25 лет — в нее попали трое россиян

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ представила символическую сборную лиги из 25 лучших игроков за последние 25 лет.

Сборная была составлена по итогам голосования болельщиков, которые выбирали лучших хоккеистов из тех, кого НХЛ включила в символические пятерки каждого клуба за 25 лет.

В список попали трое россиян: нападающие Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Павел Дацюк («Детройт»). Всего в команду выбрали 6 вратарей, 3 защитников и 16 форвардов.

Символическая сборная НХЛ из лучших 25 игроков за 25 лет:

Вратари: Мартин Бродер, Марк-Андре Флери, Хенрик Лундквист, Роберто Луонго, Кэри Прайс, Патрик Руа.

Защитники: Здено Хара, Никлас Лидстрем, Кэйл Макар.

Нападающие: Джером Игинла, Джо Сакик, Теему Селянне, Джо Торнтон, Леон Драйзайтль, Джонни Годро, Нэйтан Маккиннон, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Патрик Кейн, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Стивен Стэмкос.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Павел Дацюк
  • Apei

    руа когда начинал?

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прикольно, Стэмкос есть, а Кучерова нет. О - объективность...)

    12.05.2025

  • Александр Иванов

    глас народа — глас Божий

    12.05.2025

  • Александр Иванов

    ясно ж написано "за последние 25 лет." Лемье и Ягр начинали в прошлом веке

    12.05.2025

  • Сергей

    Все эти списки и рейтинги весьма субъективны, но.... Как можно было не включить в число 25 лучших Никиту Кучерова ???

    12.05.2025

  • Mihhail

    Чушь полная. Без Бобровского. Луонго и Лунквист - нееет.

    12.05.2025

  • Apei

    непонятно, как в список попал руа и не попали лемье и Ягр

    12.05.2025

  • Apei

    куч лучше кучи народа в этом списке. будет снова стыдно, как за малкина. прайса включили за один сезон без кубка

    12.05.2025

