НХЛ поздравила Малкина с возвращением в состав «Питтсбурга». Видео

Национальная хоккейная лига (НХЛ) поздравила российского нападающего Евгения Малкина с возвращением в состав. Россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и пока не играл в нынешнем сезоне.

«Добро пожаловать обратно, Джино!» — написала пресс-служба НХЛ в Twitter, опубликовав видеоролик с десятью лучшими моментами в карьере Малкина.

Матч «Анахайм» — «Питтсбург» состоится 12 января. Начало в 6.00 по московскому времени.