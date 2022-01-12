НХЛ поздравила Малкина с возвращением в состав «Питтсбурга». Видео
03:11
Национальная хоккейная лига (НХЛ) поздравила российского нападающего Евгения Малкина с возвращением в состав. Россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и пока не играл в нынешнем сезоне.
«Добро пожаловать обратно, Джино!» — написала пресс-служба НХЛ в Twitter, опубликовав видеоролик с десятью лучшими моментами в карьере Малкина.
Матч «Анахайм» — «Питтсбург» состоится 12 января. Начало в 6.00 по московскому времени.
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