НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки, опубликовав фото Овечкина

НХЛ поздравила болельщиков со Всемирным днем улыбки.

Лига опубликовала в соцсетях фотографию российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Кэпиталз» сыграют с «Бостоном» (9 октября).

В предсезонном матче против «Брюинз», который состоялся 3 октября, 40-летний россиянин провел на льду 21 минуту и отметился тремя силовыми приемами и одним броском по воротам соперника при показателе полезности «-2».