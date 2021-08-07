НХЛ пока запретила клубам устраивать мероприятия с участием болельщиков

НХЛ запретила клубам лиги устраивать любые мероприятия с участием болельщиков, поскольку заболеваемость COVID-19 в США продолжает расти, сообщает The Athletic.

Это касается как корпоративных, так и благотворительных мероприятий. Под запрет попали выступления перед аудиторией, автограф-сессии, а также рукопожатия.

Также отмечается, что все журналисты должны быть вакцинированы и носить маски при взаимодействии с любыми сотрудниками клубов.