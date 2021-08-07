НХЛ пока запретила клубам устраивать мероприятия с участием болельщиков
16:10
НХЛ запретила клубам лиги устраивать любые мероприятия с участием болельщиков, поскольку заболеваемость COVID-19 в США продолжает расти, сообщает The Athletic.
Это касается как корпоративных, так и благотворительных мероприятий. Под запрет попали выступления перед аудиторией, автограф-сессии, а также рукопожатия.
Также отмечается, что все журналисты должны быть вакцинированы и носить маски при взаимодействии с любыми сотрудниками клубов.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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