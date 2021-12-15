НХЛ пока не рассматривает сценарий с приостановкой сезона. Матчи в Канаде могут снова проводить без зрителей

Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсудили сложившуюся ситуацию на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом среди игроков. Пока стороны не видят необходимости приостановки сезона, сообщает The Athletic.

Однако эта ситуация находится на жестком контроле и будет обсуждаться ежедневно.

Тем временем, появилась информация, что некоторых команда из Канады придется проводить матчи при закрытых трибунах. Власти провинции Онтарио вскоре могут запретить проведение матчей со зрителями из-за распространения нового штамма коронавируса.