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НХЛ пока не рассматривает сценарий с приостановкой сезона. Матчи в Канаде могут снова проводить без зрителей

16:27
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Национальная хоккейная лига и Профсоюз игроков обсудили сложившуюся ситуацию на фоне участившихся случаев заражения коронавирусом среди игроков. Пока стороны не видят необходимости приостановки сезона, сообщает The Athletic.

Однако эта ситуация находится на жестком контроле и будет обсуждаться ежедневно.

Тем временем, появилась информация, что некоторых команда из Канады придется проводить матчи при закрытых трибунах. Власти провинции Онтарио вскоре могут запретить проведение матчей со зрителями из-за распространения нового штамма коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное