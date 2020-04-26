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НХЛ пока не обсуждала вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022

09:26
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Национальная хоккейная лига на данный момент не обсуждала вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что вопрос об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине может быть решен весной следующего года.

— Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было, — цитирует заместителя главы НХЛ Билла Дэйли ТАСС. — Есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен с 13 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8337371

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