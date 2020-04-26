НХЛ пока не обсуждала вопрос участия игроков в Олимпиаде-2022

Национальная хоккейная лига на данный момент не обсуждала вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года. Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что вопрос об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине может быть решен весной следующего года.

— Никаких дискуссий в последнее время по участию НХЛ в Олимпиаде не было, — цитирует заместителя главы НХЛ Билла Дэйли ТАСС. — Есть более важные приоритеты, связанные с продолжением сезона лиги.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен с 13 марта.