НХЛ подтвердила возможность приезда «Вашингтона» в Россию в следующем сезоне

Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным приездом «Вашингтона» на матчи регулярного чемпионата НХЛ в Россию уже в следующем сезоне.

Ранее игры «Кэпс» в Европе не планировались, сообщалось, что «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, а «Колорадо» и «Коламбус» — в Хельсинки.

— Календарь выездных игр сложен, но это не значит, что изменения невозможны. Планы по матчам в Европе, о которых мы объявили, не исключают того, что могут быть дополнения, — отметил Дэйли. (Игорь Еронко)

«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России