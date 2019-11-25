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НХЛ подтвердила возможность приезда «Вашингтона» в Россию в следующем сезоне

21:22
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Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с возможным приездом «Вашингтона» на матчи регулярного чемпионата НХЛ в Россию уже в следующем сезоне.

Ранее игры «Кэпс» в Европе не планировались, сообщалось, что «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, а «Колорадо» и «Коламбус» — в Хельсинки.
— Календарь выездных игр сложен, но это не значит, что изменения невозможны. Планы по матчам в Европе, о которых мы объявили, не исключают того, что могут быть дополнения, — отметил Дэйли. (Игорь Еронко)

«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон» может провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России

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