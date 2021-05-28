НХЛ: «Вегас» — «Миннесота», седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли 29 мая
17:00
В ночь на субботу, 29 мая, в НХЛ пройдет один матч первого раунда Кубка Стэнли.
«Вегас» — «Миннесота». 04:00
Счет в серии: 3-3.
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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