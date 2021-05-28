В ночь на субботу, 29 мая, в НХЛ пройдет один матч первого раунда Кубка Стэнли.

«Вегас» — «Миннесота». 04:00

Счет в серии: 3-3.

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