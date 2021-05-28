Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ: «Вегас» — «Миннесота», седьмой матч первого раунда Кубка Стэнли 29 мая

17:00
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97). Фото Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (№97). Фото Stephen R. Sylvanie, USA Today Sports
Теги:

В ночь на субботу, 29 мая, в НХЛ пройдет один матч первого раунда Кубка Стэнли.

«Вегас» — «Миннесота». 04:00
Счет в серии: 3-3.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Читайте также

Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Видео: Как изменит жизнь Венера в Близнецах с 28 мая по июнь
Появилось видео "нападения" "охотника за ягодицами" в московском метро
Житель Москвы оборудовал бассейн на балконе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей