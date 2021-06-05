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НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 6 июня

21:00
Хоккеисты «Каролины». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Каролины». Фото USA Today Sports
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В ночь на 6 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

5 июня

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Каролина» (23.00 — по мск)
Счет в серии: 2-1.

6 июня

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
Четвертый матч
«Айлендерс» — «Бостон» (02.15)
Счет в серии: 1-2.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей