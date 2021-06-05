НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 6 июня

В ночь на 6 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

5 июня

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Четвертый матч

«Тампа-Бэй» — «Каролина» (23.00 — по мск)

Счет в серии: 2-1.

6 июня

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Четвертый матч

«Айлендерс» — «Бостон» (02.15)

Счет в серии: 1-2.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.