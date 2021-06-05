НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 6 июня
21:00
В ночь на 6 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.
5 июня
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
Четвертый матч
«Тампа-Бэй» — «Каролина» (23.00 — по мск)
Счет в серии: 2-1.
6 июня
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
Четвертый матч
«Айлендерс» — «Бостон» (02.15)
Счет в серии: 1-2.
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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