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НХЛ, Кубок Стэнли: расписание матчей 5 июня

23:00
«Виннипег» — «Монреаль». Фото USA Today Sports
«Виннипег» — «Монреаль». Фото USA Today Sports
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В ночь на 5 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег» — «Монреаль». 02:30 мск.
Счет в серии: 0-1.

«Вегас» — «Колорадо». 05:00 мск.
Счет в серии: 0-2.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей