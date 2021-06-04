НХЛ, Кубок Стэнли: расписание матчей 5 июня
23:00
В ночь на 5 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.
«Виннипег» — «Монреаль». 02:30 мск.
Счет в серии: 0-1.
«Вегас» — «Колорадо». 05:00 мск.
Счет в серии: 0-2.
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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