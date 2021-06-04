НХЛ, Кубок Стэнли: расписание матчей 5 июня

В ночь на 5 июня пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

«Виннипег» — «Монреаль». 02:30 мск.

Счет в серии: 0-1.

«Вегас» — «Колорадо». 05:00 мск.

Счет в серии: 0-2.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.