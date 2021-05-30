НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 31 мая

В ночь на 31 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Каролина» сыграет против «Тампы-Бэй», а «Колорадо» встретится с «Вегасом».

Хоккей. Плей-офф НХЛ. Четвертьфиналы. Первые матчи

«Каролина» — «Тампа-Бэй» (00.00 — по мск)

Счет в серии: 0-0.

«Колорадо» — «Вегас» (03.00)

Счет в серии: 0-0.

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