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НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 31 мая

23:00
Алекс Пьетранжело. Фото USA Today Sports
Алекс Пьетранжело. Фото USA Today Sports
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В ночь на 31 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Каролина» сыграет против «Тампы-Бэй», а «Колорадо» встретится с «Вегасом».

Хоккей. Плей-офф НХЛ. Четвертьфиналы. Первые матчи

«Каролина» — «Тампа-Бэй» (00.00 — по мск)
Счет в серии: 0-0.

«Колорадо» — «Вегас» (03.00)
Счет в серии: 0-0.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей