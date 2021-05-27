НХЛ: расписание матчей плей-офф 28 мая

В ночь на пятницу, 28 мая, в НХЛ пройдут два матча первого раунда Кубка Стэнли.

«Торонто» — «Монреаль». 02:00

Счет в серии: 3-1.

«Нэшвилл» — «Каролина». 04:30

Счет в серии: 2-3.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.