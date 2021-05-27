НХЛ: расписание матчей плей-офф 28 мая
18:00
В ночь на пятницу, 28 мая, в НХЛ пройдут два матча первого раунда Кубка Стэнли.
«Торонто» — «Монреаль». 02:00
Счет в серии: 3-1.
«Нэшвилл» — «Каролина». 04:30
Счет в серии: 2-3.
Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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