Хоккей
НХЛ

Новости

Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ: расписание матчей плей-офф 28 мая

18:00
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников (№37). Фото Christopher Hanewinckel, USA Today Sports
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников (№37). Фото Christopher Hanewinckel, USA Today Sports
Теги:

В ночь на пятницу, 28 мая, в НХЛ пройдут два матча первого раунда Кубка Стэнли.

«Торонто» — «Монреаль». 02:00
Счет в серии: 3-1.

«Нэшвилл» — «Каролина». 04:30
Счет в серии: 2-3.

Все матчи плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Читайте также

Россия выйдет в плей-офф в случае победы над Швейцарией и Швецией. Расклады чемпионата мира
Эксклюзивное видео с закрытых похорон вдовы Филатова Шацкой
Школьницу избили и изнасиловали на Алтае участники "закрытой группы"
Создатель Telegram-канала NEXTA попросил Польшу о защите

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей