Кубок Стэнли, первый и второй раунд: расписание и результаты матчей 1 июня

В ночь на 1 июня пройдут очередные матчи первого и второго раундов Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч

«Торонто» — «Монреаль». 02:00 мск.

Счет в серии: 3-3.

Второй раунд. Второй матч

«Бостон» — «Айлендерс». 02:30 мск.

Счет в серии: 1-0.

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