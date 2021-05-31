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Кубок Стэнли, первый и второй раунд: расписание и результаты матчей 1 июня

23:00
«Торонто» — «Монреаль». Фото USA Today Sports
«Торонто» — «Монреаль». Фото USA Today Sports
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В ночь на 1 июня пройдут очередные матчи первого и второго раундов Кубка Стэнли.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Седьмой матч

«Торонто» — «Монреаль». 02:00 мск.
Счет в серии: 3-3.

Второй раунд. Второй матч

«Бостон» — «Айлендерс». 02:30 мск.
Счет в серии: 1-0.

Расписание, результаты и сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть на этой странице // Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей