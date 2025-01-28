НХЛ планирует провести Кубок мира без ИИХФ

В НХЛ планируют провести Кубок мира-2028 без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает журналист Даррен Дрегер.

По сведениям источника, НХЛ уже сообщила о своем решении федерации. Новый формат соревнования может быть представлен в Турнире четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В турнире примут участие США, Канада, Швеция и Финляндия.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда сборная России дошла до полуфинала, уступив Канаде, которая стала чемпионом.

В конце февраля 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.