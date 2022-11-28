НХЛ переписала гол Петтерссона в матче с «Вегасом» на Кузьменко

НХЛ внесла изменения в матче регулярного чемпионата между «Ванкувером» и «Вегасом» (5:1), который прошел 27 ноября.

Третья шайба «Кэнакс», которую забросил Элиас Петтерссон, теперь записана на форварда Андрея Кузьменко. Таким образом, на счету 26-летнего россиянина в этом матче 3 (2+1) очка.

В текущем сезоне Кузьменко провел 21 матч, в которых набрал 18 (9+9) очков.