НХЛ перенесла три матча «Калгари». Команда не полетела в США
17:53
Шесть игроков «Калгари», а также один член тренерского штаба попали в ковид-протокол. Команда не полетела в США из-за мер предосторожности.
Лига приняла решение перенести как минимум три ближайших матча команды. Речь идет об играх против «Чикаго», «Нэшвилла» и «Торонто».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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