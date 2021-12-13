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НХЛ перенесла три матча «Калгари». Команда не полетела в США

17:53
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Шесть игроков «Калгари», а также один член тренерского штаба попали в ковид-протокол. Команда не полетела в США из-за мер предосторожности.

Лига приняла решение перенести как минимум три ближайших матча команды. Речь идет об играх против «Чикаго», «Нэшвилла» и «Торонто».

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Иван Шитик все материалы автора
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