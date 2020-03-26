НХЛ перенесла процедуру драфта и церемонию вручения наград по итогам сезона

НХЛ на своем официальном сайте объявила о переносе из-за коронавируса на неопределенный срок драфт-тестов, процедуры драфта и церемонии вручения наград по итогам сезона.

Все мероприятия должны были пройти в июне. Однако из-за пандемии регулярный чемпионат НХЛ приостановлен, поэтому церемонии по итогам сезона также перенесены на неопределенный срок.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 187 человек. Умерших — 19 784, выздоровевших — 111 933. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список