НХЛ перенесла матч между «Далласом» и «Нэшвиллом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за сложных погодных условий в Далласе, сообщает сайт лиги.

Игра должна была состояться в Далласе 16 февраля. Ранее из-за перебоев с электроэнергией в связи с погодными условиями был отменен первый матч между командами, который должен был состояться днем ранее.

Обе игры были перенесены на неопределенный срок. Новые даты проведения матчей станут известны позднее.