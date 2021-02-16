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НХЛ перенесла матч между «Далласом» и «Нэшвиллом»

18:53
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Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за сложных погодных условий в Далласе, сообщает сайт лиги.

Игра должна была состояться в Далласе 16 февраля. Ранее из-за перебоев с электроэнергией в связи с погодными условиями был отменен первый матч между командами, который должен был состояться днем ранее.

Обе игры были перенесены на неопределенный срок. Новые даты проведения матчей станут известны позднее.

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